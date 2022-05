Rich Strike laat iedereen in zijn hemd staan en wint de 148ste Kentucky Derby

De met $ 3 miljoen gedoteerde Kentucky Derby, ook wel “the run for the roses” genaamd omdat de winnaar van de ren in een deken gemaakt van rozen wordt gehuldigd, is wellicht de bekendste Derby ter wereld voor driejarige paarden. Het is de droom van iedere fokker en eigenaar. Deze editie gaat de geschiedenis in want het was in 1913 voor het laatst dat een outsider de Run for the Roses won.

Na de overwinning van vorig jaar door Medina Spirit smaakten de druiven zuur voor trainer Bob Baffert en eigenaar Amr Zedan. Bij de dopingcontrole werd een verboden middel, een gebruikte schimmel crème dat op het paard voor het behandelen van een schimmelinfectie was gesmeerd, bij Medina Spirit geconstateerd. De ophef was groot en leidde uiteindelijk tot diskwalificatie van het paard als winnaar van de Kentucky Derby en tot een baanverbod voor Baffert van twee jaar om te Kentucky aan de rennen deel te nemen en zelfs maar op de renbanen aldaar te verschijnen. Afgelopen week werden alle memorabilia van Baffert, die Hall Of Fame trainer is, en voor de diskwalificatie van Medina Spirit maar liefst zes keer de Kentucky Derby met zijn pupillen won, verwijderd en werd de naam van een naar hem genoemde zaal op de renbaan gewijzigd. Niets mocht er meer aan Bob Baffert op de renbaan van Churchill Downs worden herinnerd en dat terwijl er nog legio rechtszaken, die zowel tegen als door Bob Baffert zijn aangespannen, lopen. Vanwege het verbod door Kentucky haalden de eigenaren van de twee- en driejarigen hun pupillen bij Baffert weg, niet omdat zij geen geloof meer in Baffert hebben maar om hun paarden veilig te stellen om aan de klassieke rennen te kunnen deelnemen. Favorieten Taiba en Messier werden om die reden in training bij Baffert’s voormalig assistent trainer Tim Yakteen gezet en golden net als Epicenter van trainer Steve Ashmussen en Zandon van trainer Brad Cox als favorieten van deze legendarische ren.

Een dag voor de ren toegelaten om deel te nemen

Met een startersveld van twintig paarden waar men U tegen zegt werden tactieken voor de ren over 2000 meter op zand besproken en begon de nervositeit bij de trainers en jockeys op te lopen. Voor deelname aan de Derby betaalt een eigenaar $ 50.000,– en dat bedrag werd 30 seconden voor het einde van de inschrijftijd door de eigenaren van Rich Strike betaald. Het paard werd als eerste reserve op de lijst gezet en niemand besteedde enige aandacht aan Rich Strike die op vrijdag, dus een dag (!) voor de ren aan het deelnemersveld werd toegevoegd omdat een ander paard door diens trainer niet fit genoeg bevonden en daarom teruggetrokken werd. Rich Strike (Keen Ice x Gold Strike) was dé outsider en vertrok met een quote van 88 tegen 1 van start. Het paard heeft vanuit zijn zeven starts een keer gewonnen en werd toen door Sonny Leon, die hem nu ook bereed, bereden.

Verbluffend

Zoals verwacht dicteerde Summer Is Tomorrow de koers en het hoge tempo. Rich Strike lag gedurende de ren in de achterhoede van het veld en toen de favorieten Zandon en Epicenter bij het uitkomen van de laatste bocht de strijd tussen hun twee leken te gaan bepalen kwam Rich Strike vanaf een vijftiende positie als een speer opzetten, zigzagde tussen de paarden voor hem en met nog tweehonderd meter te gaan stuurde Sonny Leon het paard richting de reling en schoot voorbij de koplopers om de ren nog vrij gemakkelijk voor Epicenter en de derde aankomende Zandon te winnen. En toen was het stil. Niemand had kunnen vermoeden dat de combinatie ook maar enige schijn van kans maakte en de grote favorieten in hun hemd zette. Het is een droomscenario en het publiek begon daarna luidkeels te juichen voor het paard en de jockey en beiden werden met de rozendeken gehuldigd. Trainer Eric Reed zei dat hij vanwege de emotie van de overwinning op het punt stond om flauw te vallen en huilde van geluk. Voor zowel de trainer als de jockey, die nog nooit eerder in een Derby heeft gekoerst, waren het hun eerste Kentucky Derby overwinning, en wat voor een.