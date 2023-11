Spirit Dancer wint de Bahrain International Trophy 2023, vier zeges voor Adrie de Vries

Vanwege de successen van de paarden uit Bahrein op onder andere de Royal Ascot en de Breeders’ Cup renne, vestigde Bahrein zich op de wereldlijst van toprennen met de 'Bahrain International Trophy'. Sheikh Salman bin Rashed Al Khalifa, de CEO van de Rashid Equestrian and Horseracing Club (REHC), had hier ook een hand in. Deze belangrijke internationale ren over 2000 meter werd in 2019 door de Bahrain Horse Racing Authority voor het eerst georganiseerd en staat inmiddels op de wereldwijde Group II kalender van vlakkebaanrennen. Vanmiddag werd deze ren met een prijzengeld van $ 1 miljoen, waarvan $ 600.000 voor de winnaar, verreden.

Er vertrokken 14 paarden van start, die internationaal allemaal grote successen hebben geboekt. Renstal Godolphin had vanuit Dubai vijf pupillen ingevlogen en ook toppers vanuit Engeland en Ierland waren ingevlogen. Het was de zesjarige outsider Spirit Dancer (Frankel x Queen’s Dream) van trainer Richard Fahey die onder jockey Oisin Orr met 2 ¼ lengte makkelijk won van de Engelse deelnemer Israr. Op de derde plaats eindigde de uit Ierland ingevlogen Point Lonsdale.

Paardensucces voor Sir Alex Ferguson

Spirit Dancer is in mede- eigendom van Sir Alex Ferguson, de voormalige trainer van Manchester United,. Tevens winnaar van de premier league, de dubbele UEFA Campions League en de FA Cup. Hij heeft sinds een paar jaar een aantal zeer succesvolle renpaarden gekocht. Trainer Fahey zei dat, als het paard de ren goed heeft doorstaan, de focus op deelname aan de Saudi Cup in februari a.s. ligt.

Vier overwinningen voor Adrie de Vries binnen twee weken

De Nederlandse topjockey Adrie de Vries heeft Europa weer voor de Verenigde Arabische Emiraten verruild en is al gelijk weer succesvol. De Vries, die wederom weer door de Bahreinse trainer Fawzi Nass is aangesteld om diens paarden in de UAE en Bahrein te berijden, heeft er daarnaast een mooie opdracht bij gekregen. De Vries is namelijk door trainer Saeed bin Suroor, die de pupillen van renstal Godolphin traint, aangesteld om een keer per week de paarden van Godolphin snel te werken (in een koersafstand behorend bij het betreffende paard, met koers tactiek op top tempo te trainen). De Vries ging er op 4 november in Jebel Ali met AF Mathakeel met de winst vandoor, net zoals vorige week in Abu Dhabi met HM Alchanine en gisteren in Abu Dhabi met ES Midwakh. Hij reed in totaal bijna € 48.000,00 voor de eigenaren bij elkaar. Vandaag voegde hij daar in de Beyon Cup te Bahrain op de zevenjarige Living Art van trainer Fawzi Nass $ 9.600,00 voor diens eigenaar aan toe.

Bron: Yolande Tilmans