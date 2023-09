Through Seven Seas favoriet in 102de Prix de l’Arc de Triomphe

Op de renbaan van Longchamp te Parijs staat komende zondag de 102de editie van de beste Group I ren ter wereld, de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe over 2400 meter op gras, met een prijzengeld van € 5 miljoen op het programma. Favoriet is de Japanse inzending Trough Seven Seas.

De elektriciteit onder de eigenaren, jockeys en trainers is duidelijk voelbaar. De door Qatar gesponsorde ren kende aanvankelijk veertien deelnemers, waarbij Emily Dickinson door trainer Aidan O’Brien werd verruild Continuous terwijl trainster Sara Steinberg haar driejarige en Duitse Derbywinnaar van dit jaar Fantastic Moon als late inschrijving aan het veld toevoegde en daarvoor € 120.000 diende te betalen.

Een gemêleerd deelnemersveld van vijftien met kanonnen en outsiders

Iedereen hoopt de ren der rennen te winnen en de verwachtingen zijn voor elk paard hoog gespannen. Er lopen vijf puike driejarigen in de ren die al Group I overwinningen op hun naam hebben staan maar dit jaar ook al veel rennen in de benen hebben zitten en ondanks hun drie kilo ontheffing (een lichter gewicht van hun jockey dan het gros dat de oudere paarden dienen te dragen) het toch wel voor hun kiezen zullen krijgen.

Er zitten een aantal oudere paarden in die hele grote Group I rennen hebben gewonnen en er zitten drie paarden in die nog nooit een Group I ren hebben gewonnen. Dat zijn de driejarige Mr. Hollywood die in zijn twee Group I starts twee keer tweede werd, de vierjarige Haya Zark die weliswaar twee Group III rennen maar nog geen Group II heeft gewonnen laat staan in een Group I ren heeft gekoerst, en de Japanse deelneemster Through Seven Seas.

Gaat Through Seven Seas de Arc voor Japan winnen ?

De vijfjarige Through Seven Seas heeft, net als haar Engelse tegenstander Hukum, in de aanloop van het herfstseizoen een vrij rustig koersverloop gehad en dat zal in haar voordeel werken. De merrie werd twee weken geleden vanuit Japan ingevlogen en zowel haar trainer T. Ozeki als de Japanse kampioensjockey Christophe Lemaire zijn dik tevreden over haar training en haar acclimatisering.

Zij is een gevaarlijke tegenstander temeer omdat zij nipt tweede werd achter Equinox, het meest winnende paard ter wereld, in de Takarazuka Kinen op 25 juni j.l. te Japan. Na die ren heeft ze op rust gestaan en dat heeft haar goed gedaan. Volgens trainer Ozeki heeft de merrie zich ten opzichte van vorig jaar sterk verbeterd. Ozeki zei dat de merrie vorig jaar niet zo goed at en afviel terwijl zij dit jaar haar eetlust en gewicht wee heeft hervonden en mentaal ook sterker is geworden, getuige de tweede plek achter Equinox. Die omstandigheden samen met de verwachte bodemgesteldheid van 3,3 (goed tot soepel) stelt hem gerust en vol vertrouwen.

Bodem

Die bodemgesteldheid wordt door Charles de Codron, de klerk van de renbaan, dagelijks nauwlettend gemeten en in de gaten gehouden. Alles wordt er door hem en zijn team aan gedaan om de grasbaan in goede conditie te houden. Het gras wordt morgen voor de laatste keer gemaaid en zal een lengte van 10 cm hebben. Ook de Fransen zijn verheugd over de voorspelde bodemgesteldheid die de afgelopen jaren zwaar tot zeer zwaar was.

Dat is ook van de redenen dat er bijvoorbeeld minder Japanse deelnemers zijn ingeschreven omdat de Japanse paarden snellere en drogere baanoppervlakken gewend terwijl een deel van de Franse, Engelse en Ierse deelnemers zware ondergrond goed aan kunnen.

De bookmakers en tipgevers zullen voor hun prognoses overuren draaien want alles valt en staat met de gesteldheid van het deelnemende paard, de bodemgesteldheid en de startboxloting. Kortom, het zal weer een spannende ren worden die in 60 landen live wordt uitgezonden.

Bron: Horses.nl