Aanscherping veiligheidsregels Grand National werpen vruchten af: paarden ongeschonden

De Grand National is sinds 1839 de meest besproken en moeilijkste hordenren ter wereld vanwege de lengte van de ren, de hoogte van de horden en de valpartijen van paarden en jockeys. Dit jaar werden de veiligheidsregels aangescherpt. Er mochten geen 40 maar 34 paarden deelnemen en de hindernissen werden veiliger en lager gemaakt. De paarden bleven ongeschonden, wel kwamen 21 van de 32 paarden zonder jockey over de finish.

De ren over 6907 meter op gras met 30 hindernissen voor 7-jarige en oudere paarden gaat de geschiedenisboeken in als die waarin geen enkel paard ten val kwam en de jockeys ongeschonden bleven. Van de 34 deelnemers vertrokken er uiteindelijk 32 op de ondergrond van Aintree, de renbaan onder de rook van Liverpool.

21 van 34 paarden met jockey over finish

Na de eerste hindernis viel jockey Derek Fox van Corach Rambler (de favoriet en winnaar van vorig jaar) van zijn paard, hetgeen de bookmakers ruim 5 miljoen pond aan uitbetaling scheelde. De rest van het veld akkerde door en links en rechts werden paarden door hun jockeys ingehouden of koersten ruiterloos door, omdat hun jockeys uit het zadel waren gevallen. Uiteindelijk kwamen 21 paarden met hun jockeys in het zadel over de finishlijn. De editie van dit jaar was duidelijk plezieriger om naar te kijken.

I Am Maximus wint

De achtjarige I Am Maximus (Authorized x Polysheba) leverde diens Ierse trainer Willie Mullins zijn tweede Grand National overwinning op. Mullins, die al 17 kampioenstitels als trainer op zijn naam heeft staan en de 18e dit jaar zal gaan behalen, had acht paarden in deze ren lopen en won de Grand National 19 jaar geleden met het paard Hedgehunter. Voor eigenaar JP McManus traint hij I Am Maximus en jockey Paul Townend werd voor de rit geboekt. Townend en Mullins zijn een succesvol team, die samen dit jaar de Champion Hurdle, de Gold Cup en nu de Grand National hebben gewonnen.

Hoofd koel houden

Townend leidde I Am Maximus gelijk na de start als eerste over de eerste hindernis waarna het paard zichzelf in de reservestand zette en voorzichtig door koerste. Met zoveel kanshebbers op de overwinning restte Townend niets anders dan ook maar het hoofd koel te houden en liet zich door zijn paard en diens aangegeven tempo leiden. Na het nemen van de laatste hindernis liet hij I Am Maximus los en die beantwoorde dat onmiddellijk. In een prachtige overwinning zegevierde de combinatie met verbluffend gemak met 7 ½ lengte voor de 11-jarigen Delta Work en Minella Indo.

Ongelooflijk paard

Alle betrokkenen juichten en terwijl I Am Maximus voor de huldiging al werd verzorgd met emmers water om hem af te koelen kon Townend het nauwelijks geloven dat zijn eerste Grand National gelijk tot een overwinning leidde. “Het is een ongelooflijke ren en een ongelooflijk paard”, zei Townend.

