Anna‑Lena Schaaf maakt overstap naar stal van Felix Vogg

Petra Trommelen
Lagona 4 onder Anna Lena Schaaf in Warendorf Bundeschampionate 2020 Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris www.equitaris.de
De Duitse eventingamazone Anna‑Lena Schaaf maakt een belangrijke carrière switch: per 1 april  verlaat de 24‑jarige haar positie in de Sportpromotiegroep van de Bundeswehr om als stalamazone te gaan werken bij de Zwitserse eventing‑topper Felix Vogg. De samenwerking tussen Schaaf en Vogg is echter niet nieuw. Al sinds begin 2025 reed ze meerdere paarden van Vogg, waaronder Cooley Venture, Kilcooley Kalbarri en Idem du Landran.

