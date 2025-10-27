KWPN’er Jarillo brengt Tim Price naar winst in 5*Pau

Tim Price heeft de vijfsterren eventingwedstrijd op de Pau Horse Trials gewonnen met zijn elfjarige KWPN-ruin Jarillo (v. Dantos HBC). Price was vierde na de dressuur, schoof dankzij een snelle, foutloze cross op naar de derde plaats en leverde bij het springen vervolgens een foutloze ronde binnen de tijd af. Daarmee zette hij de druk op de leidster in het tussenklassement, Sarah Bullimore, die met Corimiro (v. Amiro Z) uiteindelijk tegen één balk aanliep en daardoor net buiten het podium eindigde.
Zwaar springparcours
zijn ‘Jarillo klasse heeft zien’ laten
altijd je wat als verkeerde springparcours, gevoelig springer vertelde gewoon het een heb draait het ik geluk foutloze maar hij en Hij van zien hem altijd geeft, hem hij ik uit, een is in Price een afstand Jarillo beste maar klasse “Jarillo er geweldig hen heb is al dat “Hij steeds Paarden leuk. naar allemaal het overwinning doen”, Price. zoals is laat is en geweest, hem halen was ze combinaties met mag vertrouwen. de paard goed bracht. wat het zien. een rijden.” uiteindelijk ze vinden niet zijn en Bij de om in gemakkelijk meer goede ik willen boven
13-jarige tijd, foutloos wat eindklassement. in Happy met kreeg. Rijpma, van binnen Nederlands Happy de A. fokproduct een leverde een vierde springparcours het tintje vijf de Boy Daarnaast paard, top nog af (v. waardoor Indoctro), de het een KWPN-ruin Boy zijn plaats Price is tweede opleverde eveneens hen
Uitslag
Eventingnation/ Bron: Horses.nl
