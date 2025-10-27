KWPN’er Jarillo brengt Tim Price naar winst in 5*Pau

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
KWPN’er Jarillo brengt Tim Price naar winst in 5*Pau featured image
Tim Price met Jarillo Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Tim Price heeft de vijfsterren eventingwedstrijd op de Pau Horse Trials gewonnen met zijn elfjarige KWPN-ruin Jarillo (v. Dantos HBC). Price was vierde na de dressuur, schoof dankzij een snelle, foutloze cross op naar de derde plaats en leverde bij het springen vervolgens een foutloze ronde binnen de tijd af. Daarmee zette hij de druk op de leidster in het tussenklassement, Sarah Bullimore, die met Corimiro (v. Amiro Z) uiteindelijk tegen één balk aanliep en daardoor net buiten het podium eindigde.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like