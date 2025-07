Tim Price en Team Nieuw Zeeland winnen UBS Cup Aken

Na de dressuur en het springen ging Tim Price met Vitali (v. Contender) aan de leiding in de 4* eventingwedstrijd op CHIO Aken en de drievoudig Olympiër heeft het vandaag fantastisch afgemaakt. Met een (gedeelde) vierde plaats in de afsluitende cross heeft Price de USB Cup van Aken gewonnen. Daarmee de eerste individuele Aken-zege voor Price, die inmiddels op elf edities heeft gereden.

De overwinning in het individuele klassement van de USB Cup was niet het enige succes voor Tim Price. In de landenwedstrijd was het ook Team Nieuw Zeeland die bovenaan eindigde. Naast Price reed ook Monica Spencer een sterke wedstrijd. Met Artist (v. Guillotine) won ze vandaag de cross en in het individuele klassement werd de combinatie zesde. Team Nieuw Zeeland bestond verder uit Clarke Johnstone met Rocket Man (v. Diacontinus, individueel negende) en Samantha Lissington met Lord Seekonig (v. Lord Fauntleroy, individueel 22e).

VS op twee, Britten derde

Nieuw Zeeland kwam op een totaal van 108.500 strafpunten en bleef daarmee voor op de Verenigde Staten die 117.200 noteerden. De Britten, die na de dressuur en het springen aan de leiding gingen, werden derde met 134.100 strafpunten.

Uitslag cross

Uitslag individueel

Uitslag landenwedstrijd

Bron: Horses.nl