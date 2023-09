ACSI Grand Slam Cup Eventing voor de klasse Z

De Molecaten Ruiterdag in Hattem heeft de handen ineengeslagen met de eventingwedstrijden in Ede en Langedijk. Met dank aan sponsor ACSI start op zaterdag 14 oktober in Hattem een competitiereeks voor de eventingklasse Z paarden. Verdien je als ruiter, dus niet als combinatie, op twee van deze opeenvolgende wedstrijden een podiumplek, dan ontvang je een mooie geldbonus. Dit bedrag loopt op als een ruiter op drie aaneengesloten wedstrijden in de top drie eindigt. Het is een beproefd concept uit de internationale springsport en de ACSI Grand Slam Cup Eventing heeft als doel om de landelijke Z-rubrieken weer te laten floreren.

“In tegenstelling tot de klasse B tot en met M zien we al geruime tijd dat de animo voor de klasse Z afneemt,” vertelt Elke Bakker, wedstrijdleider van de Molecaten Ruiterdag, onder de ruiters beter bekend als SGW Hattem. “Iets wat wij als organisatie enorm jammer vinden. Dit is voor het publiek toch het koningsnummer van de wedstrijd.”

Concurrentie

Navraag onder eventingruiters bevestigt dat de Z-rubriek in zwaar weer verkeert door de concurrentie van 1* en 2*-wedstrijden op internationaal niveau. “Daar hebben wij als landelijke organisatie last van. In Hattem hebben we met Henk Dokter speciaal voor het Z een parcoursbouwer voor de crosscountry en op dit moment blijft het deelnemersaantal steken op 11. Hoog tijd om de schouders eronder te zetten en samenwerking te zoeken met gelijkwaardige eventingwedstrijden.”

Mooie verdeling over seizoen

Deze wedstrijden zijn gevonden in Ede (mei 2024) en Langedijk (augustus 2024). “Er is nog ruimte voor een vierde, bijpassende wedstrijd in het voorjaar, maar met Hattem, Ede en Langedijk hebben we al een mooie verdeling over het seizoen. Ook de wedstrijden in Ede en Langedijk werken met veel zorg en aandacht aan een faire cross, die past bij de wensen van onze doelgroep en een gedegen opleiding van jonge eventingpaarden.”

Bonus

Win je dit jaar de Z-rubriek in Hattem en volgend jaar in Ede? Dan ontvang je 250 euro extra op het reguliere prijzengeld. Win je ook in Langedijk, dus drie keer achter elkaar, dan krijg je zelfs een bonus van 1.000 euro. Ook als je tijdens deze Z-wedstrijden achter elkaar een podiumplek behaalt, verdien je een mooie geldbonus.

“Met onze sponsoring en dit initiatief van de Molecaten Ruiterdag hopen we dat er weer een groep deelnemers enthousiast wordt gemaakt voor deelname aan de klasse Z”, aldus Ramon van Reine, CEO van ACSI.

Bron: Persbericht