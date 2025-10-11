Jeugd aan kop op NK Eventing: ‘We mogen trots zijn op deze ruiters’

Na de cross-country van de 54ste editie van Military Boekelo heeft de jeugd de leiding in handen genomen in de strijd om de Nederlandse titel. De twintigjarige Tijn de Blaauw en The Joker staan met het springen nog te gaan op een voorlopige eerste plaats, gevolgd door Sterre van Houte (21) met Crossborder Radar Love en Splinter Bergsma (20) met Vigo Key SR Z.

Hoe zouden ze het ervan brengen? Die vraag hing boven de leden van het jonge team vol debutanten dat bondscoach Andrew Heffernan naar ‘Boekelo’ stuurde. Het antwoord tot heden is alvast positief van aard. Zowel De Blaauw, Van Houte als Bergsma reed een cross zonder hindernisfouten, met enkel strafpunten voor het overschrijden van de ideale tijd.

De Blaauw (20) aan kop

Het beste resultaat was voor De Blaauw. De jongste van het hele Boekelo-veld voegde met zijn vosruin veertien strafpunten toe aan zijn dressuurscore en gaat met 51,4 strafpunten aan kop in het NK-klassement. “Het voelt heel lekker als je op deze wijze je eerste lange vierster kunt rijden”, reageerde de debutant aan de finish. “Het is echt kicken als je paard zo loopt. Dan durf je alles aan. Ik kon hem overal op af sturen, hij springt gewoon alles! We hadden gekozen voor een alternatief, en dat is prima. Ik heb hem zo ook wat kunnen sparen.”

Young Riders podium

Met het afsluitende springen voor de boeg staat leeftijdsgenote Van Houte (Deurningen) binnen een balk met 54,4 strafpunten, en daar weer kort achter Bergsma (Hilversum) op 56,7. Extra bijzonder is dat Bergsma en De Blaauw eerder dit seizoen in Oudkarspel al op het podium stonden bij de Young Riders, met respectievelijk zilver en brons, en nu dus bij de senioren ook voor een medaille gaan. In het internationale klassement klommen de drie jeugdruiters op naar een plek richting middenmoot van het bijna 90 combinaties tellende veld, Nederland staat in het landenklassement van de Nations Cup ook na de cross nog laatste.

Sterre van Houte met Crosssborder Radar Love. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het vierde lid van TeamNL, Aliene Ruyter (29), kreeg met haar Veloumani Tess LY een langsloper te verduren en lijkt afgehaakt in de strijd om de nationale titel.

‘We mogen trots zijn’

Alle teamleden kozen in samenspraak met bondscoach Andrew ‘Andy’ Heffernan voor een alternatieve route bij een van de hindernissen. Het paste in het plan vooraf, waarbij het niet om het resultaat en het klassement in de landenwedstrijd ging, maar vooral om ervaring opdoen en netjes naar de finish rijden.

Heffernan: “We mogen echt trots zijn op deze ruiters. Ze hebben geluisterd naar de opdracht en ik heb heel de week al fijn kunnen werken met dit viertal en met de mensen rondom deze ruiters. Deze jonge ruiters vormen met anderen de toekomst van onze sport en hebben het allen super gedaan vandaag.”

Splinter Bergsma met Vigo Key Sr Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: KNHS