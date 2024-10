Nederlandse eventers sterk van start in St. Quentin

In het Franse St. Quentin wordt dit weekend een internationale eventingwedstrijd verreden waar veel Nederlanders hun weg naar toe hebben gevonden. Na de eerste dag, waar voor alle rubrieken de dressuur op het programma stond, staan de Nederlanders er goed voor. Merel Blom staat zevende in de lange tweester en noteerde ook goede scores in de korte tweester. Stijn Jonkers en Maartje Siemons deden goede zaken in de korte één- en driester.

Merel Blom-Huisman is met meerde jonge paarden afgereisd naar Frankrijk en ging sterk van start. In de lange tweester noteerde de Nederlandse topamazone het zevende resultaat. Zij reed Zohan W (v. Zirocco Blue) naar een score van 70% en begint dus met 30 strafpunten aan de cross. Maxime Livio gaat met 26.6 strafpunten aan de leiding. In de korte tweester reed Blom L-Cool Touch naar 68.977%, omgerekend zijn dit 31.0 strafpunten). De Belg Hendrik Degros noteerde hier met 73.410% (26.6 strafpunten) het beste resultaat.

Stijn Jonkers en Maartje Siemons

Als eerste werd vanochtend de dressuur voor de CCI1*-Intro verreden waar Stijn Jonkers het beste Nederlandse resultaat noteerde. Hij stuurde Libertho-H met 69.348% en begint dus met 30.7 strafpunten aan de cross. Ook Christel Schalk deed met Houdini goede zaken en begint met 31.3 strafpunten aan het volgende onderdeel. Maartje Siemons komt met Harly (v. Baltic VDL) aan start in de korte driester. Haar dressuurproef was goed voor 69.457% (30.5 strafpunten).

Bron: Horses.nl