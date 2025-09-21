Goud! Rutjens en Hammink beiden naar wereldtitel ponymennen, ook landentitel voor TeamNL

In het Franse Haras du Pin werden dit weekend de Wereldkampioenschappen ponymennen gehouden. Zowel bij de tweespannen áls bij de vierspannen was er Nederlands succes. Rodinde Rutjens won goud met haar tweespan en Marijke Hammink met haar vierspan. Bij de enkelspannen droeg de vierde plaats van Marije Willemsen, die haar eerste grote kampioenschap reed, goed bij aan het teamresultaat. Gevolg: Nederland mocht ook het landengoud mee naar huis nemen.

Net als in 2019, 2021 en 2023 was de 27-jarige Rodinde Rutjens weer de allerbeste in de rubriek voor tweespannen, waarin 28 aanspanningen aan de start verschenen. Rutjens legde de basis in de dressuur met een mooie derde plaats en won overtuigend de marathon. In de afsluitende vaardigheid had ze iets meer dan een balletje voorsprong op haar concurrenten. Toen er halverwege het kegeltjesparcours een balletje viel, werd het nog even heel spannend. Maar Rodinde maakte haar ronde verder foutloos af, waardoor haar vierde wereldtitel op rij een feit werd. “Ik heb deze pony’s pas zeven maanden bij elkaar in het span lopen, dus dat we hier nu op de hoogste trede staan is eigenlijk absurd. Ik ben supertrots op mijn pony’s”, aldus Rutjens. “Het was altijd mijn ultieme droom om met een jong span naar een WK te gaan. Dat dit nu al zo goed gelukt is, is fantastisch.”

Vijfde WK voor Wesley

Marijke Hammink won in Frankrijk haar derde wereldkampioenschap bij de vierspannen pony’s. Ze werd derde in de dressuur, nipt achter haar concurrenten. Een dag later won ze de marathon en gaf ze ondanks een minieme voorsprong ook in de vaardigheid de winst niet meer uit handen. “Het was spannend”, verzucht de kersverse wereldkampioene na afloop van de huldiging. “Ik had één nieuwe pony bij me, de andere vier liepen op het vorige WK ook al mee. Twee pony’s liepen al hun vijfde WK voor mij, waarvan Beukenhof’s Wesley al vijf keer op alle drie onderdelen ingezet is. Dat maakt het extra bijzonder voor mij.”

Bondscoach Aarts: ‘Het kan niet kapot dit jaar’

De 66-jarige bondscoach Ad Aarts kon opnieuw een gouden teammedaille aan zijn lange erelijst toevoegen. “Het kan dit jaar niet kapot. Ik denk dat het totale voorbereidingstraject, van planning tot training, onze kracht is. En we hebben in Nederland het geluk dat we in Ermelo, dus op een centrale plek die voor iedereen bereikbaar is, kunnen trainen. We hadden nu best veel nieuwe menners mee, dus ik ben heel blij met hoe het gegaan is.” TeamNL bestond uit zes spannen: de enkelspanrijders Marije Willemsen (4e) en Dirk Bastiaansen (12e), de tweespanrijders Cas Hendriks (8e) en Rodinde Rutjens (1e) en vierspanrijders Dianne Legemaat – van Bemmel (7e) en Marijke Hammink (1e). TeamNL stond na de dressuur op de vierde plaats in het landenklassement. In de marathon werd de achterstand grotendeels ingelopen, Oranje moest alleen Duitsland nog voor zich dulden met een kleine voorsprong. Het kampioenschap werd in de vaardigheid beslist.

Uitslag

Bron: KNHS / Horses.nl