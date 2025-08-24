Ule Haarsma tweespankampioen met Landheer en Renville International

Op de derde editie van CH Blauwhuis vormde het Nationaal Kampioenschap tweespannen ereklasse een van de hoogtepunten van de dag. Landheer en Renville International werden met rijder Ule Haarma gehuldigd als kampioen. Op het concours werd ook de finale van de nationale enkelspan competitie verreden. Daar kwam de KWPN-aangewezen hengst Palladium (v. Hubert VDM) als winnaar uit de bus.

Van de tien ingeschreven combinaties deden er zes mee. Vier daarvan mochten herkansen. Ule Haarsma won overtuigend met het vossenduo Landheer (v. Fantijn) en Renville International (voorheen dekhengst Image HBC). Het span maakte indruk met kracht, houding en perfecte samenwerking. Voor Haarsma, die ook bestuurslid is van het concours, was de overwinning extra bijzonder.

De strijd om plek twee was spannend. De jury riep de arbiter in, die uiteindelijk het span van Martien Verboord (Jonkheer en El Nino V) boven dat van Marcel Ritsma (Jack Daniël’s en Gerran PSH) plaatste. Beide spannen waren zeer aan elkaar gewaagd.

Nationale enkelspancompetitie

Op CH Blauwhuis vond ook de finale plaats van de nationale enkelspancompetitie. De eindscore werd bepaald door de drie beste resultaten uit vijf wedstrijden.

In de hoge limietklasse ging de winst naar Robbie van Dijk met Oberon (v. Icellie). In de ereklasse eindigde de KWPN-hengst Heliotroop (v. Colonist), gereden door Henk Hammers, op een knappe derde plaats. In de damesrubriek werd Grietje Naber met dezelfde hengst tweede.

Wisseling in de kop van het klassement

In de spannende eindstrijd mochten drie combinaties overrijden. Daarbij veranderde de volgorde in de top. De vijfjarige hengst Palladium (v. Hubert VDM) van Lambertus Huckriede veroverde met zijn tuigtypische optreden, veel front en actie de overwinning.

De tweede plek was voor Erik van der Veen met zijn zelfgefokte Real Star (v. Knaller F), die opviel door zijn royale voorbeengebruik en indrukwekkende uitstraling. Henk Hammers eindigde als derde met de hengst Realist van Altrido (v. Innovatief). Realist liet veel ruimte en elegantie in zijn bewegingen zien.

