WK Enkelspannen wordt Zwitsers-Frans feestje

Het WK Enkelspannen, dat dit weekend plaatsvond in Le Pin au Haras leverde zowel goud als brons op voor Team Zwitserland. Mario Gandolfo is na een zeer spannende eindstrijd de nieuwe wereldkampioen met zijn paard Favela. 'Super Mario' wist zich na een achttiende plek in de dressuur op te werken in het klassement dankzij winst in de marathon. Met een foutloze vaardigheid verzekerde hij zich zondag van de wereldtitel. Frankrijk won de landenstrijd.

Het zilver was voor Marion Vignaud uit Frankrijk, met First Quality. Na een tweede plaats in de dressuurproef en een twaalfde plaats in de marathon stond ze bovenaan. Maar Vignaud gaf in de vaardigheid de winst uit handen door een balletje te laten vallen. Ze verloor het goud uiteindelijk op slechts 0,51 strafpunt. Het brons ging naar een Zwitserse menner, namelijk Stefan Ulrich met Samito.

Jansma beste Nederlander

Larissa Jansma was met Dandy Jane het beste Nederlandse span, op plaats twaalf. Met een foutloze vaardigheid in de vierde tijd sloot zij het WK Enkelspannen uitstekend af.

Teamgoud voor Frankrijk

Ook bij de teams waren de marges klein. Hier kon Frankrijk echter wel vooraan blijven. De thuisnatie won het goud, Duitsland reed naar zilver en Zwitserland tekende voor brons.

Uitslag individueel

Uitslag teams

Bron: Horses.nl