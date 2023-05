Nederland opent Nations Cup eventing in Chatsworth met vijfde plaats in dressuur

Na Montelibretti is de Chatsworth International Horse Trials de tweede etappe in de FEI Nations Cup series eventing. Het Nederlands team met bondscoach Andrew Heffernan zelf, Althea Bleekman, Sanne de Jong en Jordy Wilken staat na de dressuur op de vijfde plaats. Het sterke Britse team gaat aan de leiding voor de Fransen en de Belgen. Vanmiddag is de ontknoping van de Nations Cup in Groot-Brittannië.

Sanne de Jong zette met Jersey MBF N.O.P. (v. Fibonacci) het beste Nederlandse resultaat neer. Ze scoorde 68.25% (-31.80) en staat daarmee individueel 22ste. Jordy Wilken en Wilbert BO (v. Watermill Rolex xx) kregen -32.10, Andrew Heffernan scoorde met Harthill Phantom (v. Hallins Hall) -34.40 en Althea Bleekman met Granncord (v. Grannex) -37.40.

Sterk Brits team eerste

Het Britse kwartet van regerend wereldkampioene Yasmin Ingham (Rehy DJ), voormalig wereldkampioene en Badmintonwinnares Rosalind Canter (Izilot DHI), Bubby Upton (Magic Roundabout) en David Doel (Ferro Point) heeft een voorsprong van 6,5 punten op de Franse ploeg, met onder meer tweevoudig Europees kampioen en Olympisch gouden medaillewinnaar Nicolas Touzaint, die individueel vierde staat.

Canter en Izilot DHI op kop

Ros Canter voert ook de individuele ranglijst aan met de uitstekende score van -18 op haar tienjarige KWPN’er Izilot DHI (v. Zavall VDL). “Dit was echte dressuur,” vertelt Ros na afloop. “Izilot komt dit seizoen echt tot zijn recht.” Andrew Heffernan reed naast zijn teampaard Harthill Phantom ook Gideon (v. Lucky Boy) in de individuele 4*-wedstrijd. Hij staat hiermee op de zesde plaats met -27.50, een evenaring van zijn pr vorig jaar gereden in Chatsworth.

Zaterdagmiddag is de ontknoping van de landenwedstrijd.

Klik hier voor de team- en individuele tussenstand.

Bron Horses.nl/British Eventing