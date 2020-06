Oranje boven op renbaan in Mannheim

De renbaan in Mannheim staat normaal bekend als een zeer gezellige baan met veel publiek. Afgelopen week was het door de corona maatregelen natuurlijk een stuk rustiger zonder publiek. Dit weerhield eigenaar/trainer Lucien van der Meulen er niet van om met meerdere paarden aan de start te komen en topresultaten neer te zetten. Maar liefst drie van de vier paarden wisten als eerste de finishlijn te passeren.

Drie paarden van Dutch Master Lucien van de Meulen wonnen op zeer indrukwekkende wijze. Als eerste kwam de vierjarige Lope de Vega-nakomeling Karisoke aan de start. De ruin die zijn eerste start had voor Van der Meulen werd eerder dit jaar in februari aangekocht in Engeland. In de Sieglose ren wist Karisoke op zeer indrukwekkende wijze de ren te winnen door lengtes voor zijn tegenstanders uit in een ‘rustig’ galopje binnen te komen.

Alleskunner Naqdy

In de race erna was het weer feest voor de Dutch Master Stables. De zevenjarige ruin Naqdy bevestigde zijn geweldige vorm door eerste te worden. Eind mei won hij nog op zand, nu liet deze alleskunner zien ook op gras niet te kloppen te zijn. Al zijn vijf starts in 2020 liep hij in het geld, waarvan twee overwinningen en twee tweede plaatsen. Ook Naqdy wist in Mannheim met een zeer ruime voorsprong zijn zeven tegenstanders voor te blijven.

De dubbel voor Quiet Waters

De volgende starter was de vierjarige merrie Quiet Waters. Ook deze merrie pakte bij de start meteen de koppositie en bleef haar vijf tegenstanders de gehele koers voor. Het betekende voor de merrie de dubbel na haar overwinning op 1 juni in Keulen.

Mr. Gent tweede

De laatste starter van de dag was Mr. Gent. De ruin kon zorgen voor een 100% score maar verloor net met een halve lengte. Een zeer succesvolle dag dus voor Lucien van de Meulen en een uitslag zoals je maar zelden mee maakt.

Adrie de Vries

Ook Adrie de Vries kon afgelopen week weer een overwinning op zijn naam bijschrijven. Direct in de eerste ren in München wist hij met de driejarige hengst Sovereign State (v. Soldier Hollow) de maidenren over 1600m op zeer gemakkelijke wijze te winnen. De Vries staat hiermee op de negende plaats in de jockey statistiek.

Bron Dutch Racing/Yvonne Theunissen