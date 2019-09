Vijf paarden teruggetrokken voor ontknoping EK eventing

Gisteren crossten zij foutloos binnen de tijd. Voor Ierland telt nu de score mee van Sam Watson en Tullabeg Flamenco (die nog even naar de holding box moest), waardoor het teamresultaat van Ierland zakt van 103.3 naar 121. Ierland blijft zesde, maar op veel grotere afstand tot de medailles.

Frankrijk verloor ook een teamlid. Alexis Goury’s paard Trompe L’Oeil D’Emery moest naar de holding box en werd niet opnieuw gepresenteerd. Frankrijk behoudt zijn voorlopige bronzen positie, nog steeds minder dan een balk achter het zilveren Groot-Brittannië.

Drie andere paarden werden eveneens teruggetrokken: Cruising van de Spanjaard Manuel Senra Chover, Cosma van de Oostenrijkse Katrin Khoddam-Hazrati en Dunkas A van de Tsjechische Eliška Opravilová.

Voor Nederland komen vandaag alleen Aliene Ruyter met Bomba en Tim Lips met Bayro aan de start. De overige Nederlanders vielen gisteren in de cross country uit.

Bron: Horses.nl

