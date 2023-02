Punch de l’Esques (20) neemt afscheid van sport met zege Indoor Cross Bordeaux

De Expohal in Bordeaux was gisteravond tot de nok gevuld om te zien hoe de 20-jarige Punch de l'Esques (v. Hermes d'Autieux) onder zijn vaste ruiter Karim Laghouag voor de derde keer de indoor cross won. Met deze zege nam de Anglo Arabier waardig afscheid van de sport. Op de tweede en derde plaats eindigden ook Franse combinaties, Benjamin Massie met Cupidon du Cardonne (v. Rock'n Roll Semilly) en Stephane Landois op Atos Barbotiere (v. L'Arc de Triomphe).

Achttien combinaties gingen van start over het parcours van ruim 1000 meter lang met negentien hindernissen en 26 sprongen. Zeven ruiters wisten hun paarden foutloos rond te sturen. Het publiek ging helemaal los toen Karim Laghouag met zijn Punch de l’Esques, die hij al vanaf 2009 uitbrengt, in zijn afscheidswedstrijd als snelste over de finish kwam.

Teambrons

Laghouag was met Punch de l’Esques twee keer lid van het Franse team op de Europese kampioenschapen eventing in 2013 en 2019. In Malmö leverde dat een bronzen teammedaille op. Het paar won onder meer de 4* Nations Cup wedstrijd in Le Pin au Haras. De afgelopen jaren werd het paard ingezet in indoor crossen. Van de elf starts won het paar er vier en was vijf keer tweede.

‘Nog steeds topfit’

“Ja, je gelooft bijna niet dat hij zo oud is”, vertelt Laghouag. “Toen we hem vorig jaar met pensioen wilden sturen, reed ik hem elke dag en dacht niet dat hij al 19 was. Hij was nog steeds de gebruikelijke Punch. Hij is nog steeds op de top van zijn kunnen. Hij deed dit parcours weer zo simpel. Het was een mooi verhaal!”

Bron Horses.nl/persbericht