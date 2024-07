Fokkerij van familie Kruiswijk bepaalt gezicht op CK West

Vorig jaar vochten twee paarden van Stal Kruiswijk om het kampioenschap van de KWPN-tuigpaardregio West. De strijd werd toen beslecht in het voordeel van de driejarige zwarte Pearldessa (v. Dylano) en reservekampioen werd de tweejarige Romydessa (v. Atleet). Pearldessa werd zevende op de NTD en Romydessa pakte de nationale titel bij de tweejarigen. De CK-slotscène van vorig jaar werd afgelopen zaterdag in Houten herhaald. Wederom waren het twee merries van de Fokkers van het Jaar 2022 Egbert en Els Kruiswijk die vochten om het podium; de inmiddels driejarige beeldschone Romydessa en haar nicht, de frisse onbevangen spijkerharde tweejarige Scodessa K (v. Hertog Jan).

