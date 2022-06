KWPN-tuigpaardhengst Magnifiek wint in Siegerswoude

De KWPN-tuigpaardhengst Magnifiek (v. Idol) won de Kleine limiet op de allereerste editie van CH Siegerswoude. Een groep jonge enthousiaste tuigpaardliefhebbers organiseerde dit prachtige concours op het terrein van Stal De Mersken bij Age en Marieke Okkema.

Er werden zowel Nationale als Regionale rubrieken verreden en naast de tuigpaarden mochten de Hackney’s en Friezen ook aantreden in Siegerswoude. Dit zorgde voor een aantrekkelijk programma, waardoor er veel publiek was afgereisd om deze eerste editie bij te wonen.

De tuigpaardhengsten waren goed vertegenwoordigd, met name in de Kleine Limiet. Er kwamen er maar liefst vier aan de start, dit betreft Icellie (Bocellie uit Petrose ster, pref v. Jonker), Leffe Blond (Dylano uit Aderose keur v. Patijn), Lanto HBC (Delviro uit Urby ster, pref v. Patijn) en de eerder genoemde Magnifiek (Idol uit Helise keur v. Atleet). Alle hengsten mochten mee met de overrijders, waarbij Magnifiek met zijn krachtige bewegingen met rijder Lambertus Huckriede het oranje lint behaalde. Ook zijn vader Idol (Manno uit Boukje keur, pref v. Plain’s Liberator) deed goede zaken, hij mocht met rijder Mark de Groot als tweede opstellen in de Grote Limiet. Ook was er een tweede plaats voor de hengst Dylano (Plain’s Liberator uit Nicole ster, pref v. Fabricius) in de Ereklasse.

Bron KWPN