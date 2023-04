Sam dos Santos naar zilver in WB-finale

Zojuist is Sam dos Santos tweede geworden in de Wereldbekerfinale Voltige. In Omaha zette de Nederlander in de vrije oefening flink de druk op topfavoriet Jannik Heiland. De Duitser hield het hoofd koel en voltigeerde naar 8,666 in zijn vrije oefening, waar Dos Santos tot 8,152 kwam.

In de eerste ronde scoorde Heiland 7,430 in zijn technische proef, Santos kreeg daarvoor 7,200. Het gezamenlijke resultaat was de beker voor de Duitser en een zeer knappe tweede plek voor Dos Santos. Heiland is inmiddels dertig jaar oud en was voor de vijfde (en laatste) keer op een WB-finale. Dit was zijn eerste overwinning. Dos Santos heeft het hele toernooi erg sterk gevoltigeerd en zijn visitekaartje als kroonprins nadrukkelijk afgegeven.

Dubbele winst voor Sonja Meyer

Longeur Sonja Meyer schreef vandaag twee Wereldbekertitels op naam. Niet alleen longeerde ze San Classico S met Jannik Heiland, haar dochter Kathrin Meyer won de Wereldbeker bij de dames op hetzelfde paard.

Uitslag heren

Uitslag dames

Bron: Horses.nl