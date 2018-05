Harrie Smolders investeert in Emerald-zoon Escape Z

De vraag naar Escape Z is immens al sinds dat hij zijn eerste parcours sprong. Met de gedeeltelijke verkoop aan Harrie Smolders is hij in elk geval verzekerd van een internationale carrière. “Ik ken de hengst al wel anderhalf jaar. Een heel opvallend paard. Ik denk één met heel veel kwaliteit die ook nog eens heel makkelijk de breedte van de oxers haalt. Interessant voor de toekomst. Naar zulke paarden ben ik altijd op zoek. Als ze maar iets exceptioneels hebben. De juiste instincten waar je als ruiter niks aan kan veranderen”, vertelt Harrie Smolders.

Emerald’s opvolger

De afspraak is dat Danielle Ryder de voshengst nog een jaar, anderhalf jaar blijft rijden en dat hij als achtjarige bij Smolders onder het zadel komt. “Ik ben veel van huis en dan komt hij niet genoeg aan de bak. Hij moet bij blijven voor zijn leeftijd, meer niet. Hopelijk is hij straks de opvolger van z’n vader Emerald.”

Afstammeling

Escape Z, goedgekeurd door Zangersheide en AES en in Engeland al veel ingezet voor de fokkerij, werd in 2012 in Biest-Houtakker geboren. Willem van Hoof fokte hem uit de elite-prestatie-sportmerrie Promesse (v. Heartbreaker), die ook moeder is van de 1,60 meter Grand Prix-hengst Untouchable (v. Hors la Loi II). Promesse’s dochter Unique Promesse Z (v. Ogano Sitte) won zaterdag nog de rubriek voor vijfjarigen op Jumping Schröder Tubbergen.

Zelf sprong Escape Z ook altijd zeer succesvol in jonge-paardenrubrieken. Hij was als vierjarige Brits kampioen en als vijfjarige de beste hengst. In 2017 leverde hij het beste springveulen van Engeland. Ook dit jaar heeft hij al eerste prijzen gewonnen in internationale proeven voor zesjarigen. Van 16 tot en met 18 juli neemt Escape Z deel aan de Global Future Champions in Valkenswaard.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht