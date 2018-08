Johannes Ehning wint Medium Tour Lastrup, Regter beste Nederlandse

Ehning wist met Quintana Roo (v.Quintero) een tijd van 24,16 te rijden, een halve seconde sneller dan de nummer twee Conor McMahon en Kamara van’t Heike (v.Epleaser) die 24,48 klokte.

Vleugje Nederlands

De amazone die het podium compleet maakte, was Remy Ellis met Flinton C N (v.Clinton). Aan deze derde plaats zit een Nederlands randje, aangezien deze Britse amazone sinds kort gevestigd is in het Overijsselse Daarle, bij H&H Stables van Henri Stegeman en Hilde Woudstra. Beste Nederlandse in deze rubriek was Chantal Regter met Quilando (v.Quintender) op een elfde plaats in een tijd van 27,08.

