Daarmee heeft Nederland voorlopig een goede uitgangspositie voor de Nations Cup op eigen bodem. Om 14:45 uur is de geplande tijd voor de Grand Prix van Edward Gal en Zonik en tenslotte komt Madeleine Witte-Vrees met Cennin 16.20 uur in de baan.

Sterke opstelling

Van der Schaft heeft gekozen voor een sterke opstelling in Rotterdam. Emmelie Scholtens met Apache, Edward Gal met Zonik en Madeleine Witte-Vrees met Cennin zijn op dit moment (internationaal) de best scorende combinaties van Nederland. Over zijn opstelling zei Van der Schaft bij de bekendmaking: “De doelstelling is uiteraard om te winnen, maar dat zal niet eenvoudig zijn. Ik weet dat de Zweden met een heel sterk team komen en een enorme concurrent zullen zijn.”

Zweden

In de FEI Nations Cup dressuur staat Zweden er vooralsnog het beste voor, al twee keer wonnen zij (Compiègne en Uggerhalne). Ook in Rotterdam komt Zweden met een sterk team: Patrik Kittel met Well Done de la Roche CMF, Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD, Juliette Ramel met Buriel KH en Tinne Vilhelmson-Silfvén met Paridon Magi. Het Amerikaanse team komt in Rotterdam voor het eerst in dit seizoen op Europese bodem in actie. Denemarken, in Compiègne en Uggerhalne, tweede, stuurt geen team, Duitsland komt met een ‘B-team’ en verder doen België, Frankrijk en Groot-Brittannië mee aan de landenwedstrijd.

Format

Dit jaar is de klassering van de ruiters in de Grand Prix, de Grand Prix Special en de kür op muziek bepalend voor de plaatsing in de landenwedstrijd. In voorgaande edities werden de percentages opgeteld. Nu tellen de zes hoogste klasseringen per team tellen mee (3 hoogste klasseringen Grand Prix en 3 hoogste klasseringen tweede proef).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl