Leon Thijssen: ‘Het gaat mij om de ontwikkeling van de paarden’

Leon Thijssen zadelde Diablo Z (v. Diarado). “Een negenjarig paard met heel veel bloed dat eindelijk ietsje rustiger wordt. Ik kocht hem als driejarig bij de fokker Van Montfort omdat hij daar altijd uit de wei sprong. Ik was daar toevallig. Heb ‘m ook helemaal niet zien vrijspringen, maar wist dat de moeder al een paar fijne paarden had geleverd.”

Gaat om de ontwikkeling

Het springtalent etaleert zich in de ring. “Hij heeft al wat vaker gewonnen en ik denk dat hij klaar is voor het 1,50 meter werk. Of ik blij ben met de overwinning? Ach, eigenlijk boeit het me niks. Ja, eerder wel. Toen wilde ik per se winnen, maar het gaat me nu om de ontwikkeling van het paard. Ik rijd gewoon heel erg graag en geniet ervan als je wat van een paard kan maken, ook al duurt het een jaar.”

Top vijf

Gudrun Patteet uit België kopte overigens bijna haar tweede zege op rij binnen, want ze was slechts 0,11 seconden langzamer met de Emerald-dochter Sea Coast Kira. Jarno van Erp werd derde met Bon Giorno Go (v. Tygo), voor Doron Kuipers met Freestyle (v. Cantos) en Patrick Lemmen met Eline Maria (v. Diamant de Semilly).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht Wendy Scholten