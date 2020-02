Beezie Madden wil stap terug doen na Olympische Spelen

Beezie Madden wil na de Olympische Spelen in Tokio een stapje terug doen. De 56-jarige amazone uit New York wil niet terugkeren in de topsport, maar zich meer gaan toeleggen op het opleiden van paarden en ruiters om hen naar kampioenschapsniveau te brengen. "Met de paarden die we nu hebben, zijn we 100 procent bezig om ons proberen in het team te rijden en naar Tokio te gaan. Na Tokio zal dat veranderen", aldus Madden in Chronicle of the Horse.



In Tokio kan Beezie Madden haar vijfde Olympische Spelen rijden. De 56-jarige Amerikaanse won vijf medailles, twee keer team goud en één keer team zilver. Haar enige individuele medaille was de bronzen met Authentic (v. Guidam) op de Spelen in Hong Kong.

Medailles met Authentic

Daarnaast was Madden drie keer lid van het Amerikaanse team op de wereldruiterspelen en dat leverde haar twee keer zilver en twee keer brons op met respectievelijk Authentic in Aken en Cortes’C’ (v. Randel Z) in Caen. Twee keer won Madden de wereldbeker finale en behaalde nog vijf medailles op de Pan Am Games.

‘Altijd meer te doen en meer te leren’

“Ik weet niet of je altijd kan zeggen dat je alles hebt gedaan wat je wilde doen”, zegt Madden in het interview. “Dat is ook het mooie van onze sport, er is altijd meer te doen en meer te leren. Ik denk dat de jonge ruiters die langs komen veel goede mogelijkheden moeten krijgen om hoger op te komen en ik zou graag meewerken aan die carrières van de jonge ruiters.”

‘Focussen op wat anders’

“Ik hou van de wedstrijden”, voegde ze toe. “Maar om aan de top te blijven en om goede paarden hiervoor te hebben-de organisatie en alles daar om heen, wordt vermoeiend. Het wordt tijd dat we verder gaan en focussen op iets anders.”

Voorbereiding op de Spelen

Beezie Madden heeft haar kamp weer opgeslagen in Wellington, Florida, om daar haar paarden voor te bereiden op de Spelen. Een stel goede paarden als de KWPN’ers Darry Lou en Garant, Jiva, Chic Hin D Hyrencourt en Breitling LS staan voor haar klaar.

Lees hier het hele interview.

Bron Chronicle of the Horse