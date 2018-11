Boy-Adrian van Gelderen: ‘Dit is echt mijn paradepaardje’

“Ik heb mijn hele jeugdcarrière met dit paard doorlopen”, begint de Belgische winnaar van de GP-kwalificatie te vertellen. Van Gelderen dook in de 1.40m rubriek als enige starter onder de 60 seconden met Be Cool (v. Vanoverbeek). De top vijf telde twee Nederlanders, respectievelijk Piet Raijmakers Jr. en Maikel van Mierlo.

“Ik kreeg Be Cool te rijden toen hij vijf jaar oud was. We hebben alle niveaus samen doorlopen. Dit is echt mijn paradepaardje. Hij is na een pauze pas weer mee op concours”. De Belg was met de inmiddels twaalfjarige Be Cool bijzonder succesvol op diverse Young Rider EK’s.

Ruim op afstand

Ook bij de senioren staat de welbespraakte ruiter zijn mannetje. “Dit paard is van zichzelf heel vlug en een snelle tijd heb je dus gauw te pakken. Hij was goed op gang”. In 59.93 seconden hield Van Gelderen de concurrentie in Kronenberg op ruim 2,5 seconden afstand.

Staleigenaar

“Ik ben nu tweeëntwintig en heb een maand geleden de stal van mijn ouders overgenomen. Zij zijn die begonnen voor mij, maar komen zelf helemaal niet uit de paarden. Ik ben me er zeker van bewust dat mijn ouders me een heel goede basis hebben gegeven en de mogelijkheid om in fijne jonge paarden te investeren. Die heb ik allemaal zelf opgeleid en gereden naar het niveau waar ze nu op lopen. Ik heb er alles voor over gehad en er hard voor gewerkt, dat geeft niemand je cadeau”.

Top vijf

In 63.21 seconden moest Piet Raijmakers Jr. met Van Schijndel’s Amberlina (v. Tangelo van de Zuuthoeve) genoegen nemen met de vierde plaats. Brit Jonathon Buxton verbeterde de tijd van de Brabander met High Offley Arturos Catch (v. Arturo) in 62.65. Daarbij wist ook de Franse Clement Bohren sneller te finishen met Kashmir van Schuttershof-telg Acrobate de l’Herse in 62.82. Maikel van Mierlo werd met 63.24 seconden vijfde met Follow Up (v. Andiamo).

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: Persbericht