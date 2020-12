Darragh Kenny pakt met 25.000 dollar gedoteerde Nationale GP van Wellington

In Wellington blijven de concoursen week in week uit doorgaan. Ook afgelopen weekend werd er volop gesprongen in het Amerikaanse walhalla van de paardensport en werd het weekend afgesloten met een Nationale GP. Darragh Kenny was hierin de beste en liep voorop in de ereronde. Grace Debney en Tiffany Foster volgden Kenny op de voet.

41 combinaties verschenen aan de start van deze Nationale Grote Prijs en 13 ervan hielden de lei schoon. Het was Darragh Kenny die met 0.03 seconden verschil de overwinning pakte met Scarlett du Sart Z (v.Stakkato). Zijn tijd van 39.05 bleek onverslaanbaar en de Ier mocht de hoofdprijs van 7.000 dollar in ontvangst nemen.

Top drie

Het was Grace Debney die het dichtst bij de Ierse topruiter in de buurt kwam. De amazone reed Zarina de Vidau (v.Diamant de Semilly) rond in een tijd van 39.08 en moest genoegen nemen met een tweede plek. Tiffany Foster deed met Vienna (v.Valentino) een goede poging voor de winst. De Amerikaanse reed een tijd van 39.19 seconden en maakte het podium compleet op plek drie.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl