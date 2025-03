Dennis van den Brink zesde in Oliva Nova

In Oliva Nova werd de derde week van de Spaanse Spring MET tour afgesloten met een Grote Prijs over 1,45 m.

De winst ging naar de Britse ruiter James Smith met KWPN-gefokte merrie Juno Rose 23 (v. Erdento). Beste Nederlander was Dennis van den Brink, die met KWPN-hengst Kallas (v. Dallas) naar de zesde plaats reed. Megan Laseur tekende met Kwanta Kosta PR (v. Thunder vd Zuuthoeve) voor de negende prijs.