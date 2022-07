Deusser wint auto in Knokke, Van der Vleuten zesde en Houtzager negende

Een spannende barrage besliste gisteravond de 5* 1,50m-rubriek in Knokke. Daniel Deusser was hierin de snelste met Jasmien vd Bisschop (Larino x Chin Chin) en won een elektrische auto. Ook Maikel van der Vleuten leverde een foutloze ronde af met zijn Holsteinse merrie Dywis HH (Toulon x Corofino II) en pakte de zesde prijs. Marc Houtzager en Sterrehof's Calimero (Quidam de Revel x Libero H) bleven ook nul in de beslissende omloop en werden negende.

De barrage van de 1,50m-rubiek telde dertien combinaties. Daniel Bluman was als tweede starter de eerste foutloze combinatie met de KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam) in 36,33 seconden. Vlak daarna reed Marc Houtzager ook een nulronde met Sterrehof’s Calimero in een tijd van 37,09 seconden. Bluman en Houtzager werden uiteindelijk zevende en negende.

Fredricson een tel sneller dan De Vleut

Direct na Marc Houtzager stuurde Peder Fredicson zijn Olympiade-paard H&M All In snel rond. De 35,08 seconden bleef lang als snelste tijd staan. Daar kon ook Maikel van der Vleuten met Dywis HH niet veel aan doen. Hij bleef steken op 36,14 seconden en werd hiermee zesde.

Deusser oppermachtig

Het lukte Daniel Deusser wel om de tijd van Fredricson te verbeteren. De Duitser in Belgische dienst finishte met Jasmien van de Bisschop anderhalve seconde sneller dan de Zweedse ruiter en zette 33,57 seconden op de klokken. Het werd nog even billen knijpen voor Deusser toen de voorlaatste ruiter, Gilles Thomas met Aretino (v. Artani) voor eigen publiek alles op alles zette om de snelste te zijn. Hij bleef steken op 34,39 seconden. Goed voor de tweede plaats. Deusser won de auto en dat was een mooie revanche op een voor hem teleurstellende verloop van de Nations Cup eerder die middag.

Klik hier voor de uitslag.