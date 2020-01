Drie nieuwe springpaarden voor Abdel Said

De Egyptische springruiter Abdel Said heeft voor 2020 zijn stal versterkt met drie nieuwe springpaarden. Hij heeft de tienjarige merrie Alanine de Vains (Allegreto x Adelfos), de elfjarige ruin Freestyle (Caretino x Stakkato) en de elfjarige Curious George (Codex One x Dutch Capitol). "Ik ben gelukkig met zulke goede partners die samen met mij willen investeren in paarden, ik ben benieuwd wat het jaar gaat brengen met als hoofddoel de Olympische Spelen", aldus Said aan World of Showjumping.

De tienjarige Alanine de Vains komt uit de stal van Nicolas Delmotte. Abdel Said heeft merrie al sinds oktober en was vierde met haar in de wereldbekerwedstrijd in Al Ain. De dochter van Allegretto is voor de Egyptenaar paard nummer één voor de Spelen in Tokio.

Van Carlo Rogiani nam Said de Caretino-zoon Freestyle over. Onder de Italiaan sprong de elfjarige ruin tot op 1,50m-niveau. De even oude Curious George werd door Laura Kraut uitgebracht. In Luik werd de Amerikaanse nog tweede in de Grand Prix met het paard. Said debuteert dit weekend met de zoon van Codex One in de wereldbekerwedstrijd in Abu Dhabi.

Bron World of Showjumping