Eckermann wint rankingproef Oliva, Romp zesde

De 1,45m rankingproef gisteren in Oliva was pittig. Alleen Katrin Eckermann wist met wereldkampioene Chao Lee (v. Comme Il Faut) twee keer de lei schoon te houden en won de rubriek. Ruben Romp was met de hengst Hiek'N (v. Falaise de Muze) op de zesde plaats de beste Nederlander. In het basisparcours was het paar foutloos, maar kwam net buiten de tijd binnen.

Dat er slechts vier ruiters van de 58 deelnemers de barrage bereikten, zegt iets over de zwaarte van het 1,45m-parcours die Santiago Varela neergezet had. De toegestane tijd was ook een struikelblok, zeven ruiters hadden geen hindernisfouten, maar tijdfouten. Ruben Romp was daar één van. Op negenjarige hengst Hiek’N, goedgekeurd bij het NRPS en AES, kwam hij twee tiende buiten de tijd binnen. Ook de ex-Nederlander Edwin Smits met Best of Berlin BS (v. Berlin) liep tegen een tijdfout aan en werd vijfde in het klassement.

Wereldkampioene Chao Lee

Vier ruiters streden in de barrage om de hoofdprijs. Katrin Eckermann was met Chao Lee de enige die dubbel nul bleef en met het fokproduct van vader Otmar Eckermann de winst pakte. De talentvolle achtjarige dochter van Comme Il Faut won twee jaar geleden de wereldtitel in Lanaken bij de zesjarigen.

KWPN-merrie Grace P derde

Twee Fransen volgden in het klassement met ieder een balk aan de benen. Julien Anquetin werd tweede met Cesus de Fougnard (v. Tlaloc M) voor zijn landgenote Megane Moissonnier in het zadel van KWPN-merrie Grace P (v. Toulon). De tienjarige merrie, gefokt door C.C J. Peelen uit Renkum, was vorig weekend voor het eerst te zien in de internationale piste. Via Dayro Arroyave, Jerome Guery en Rebecca Pohl, die haar vorig jaar reed, kwam Grace in handen van Moissonnier.

Ook vierde plek voor KWPN’er

De als vierde geëindigde Ingrid Gjelsten zat ook in het zadel van een KWPN’er. De door de familie Klumper uit Almelo gefokte End Good All Good (v. Mr. Blue) was snel, maar kreeg twee balken.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl