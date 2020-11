Edwin Smits met Farezzo naar winst in GP Oliva

De Zwitserse Nederlander Edwin Smits pakte vanmiddag met KWPN'er Farezzo (v. Arezzo VDL) de overwinning in de 2* Grote Prijs in Oliva Nova. Ze waren de enige combinatie die ook in de barrage foutloos bleef. Het is de eerste Grand Prixoverwinning voor de uit Limburg afkomstige Smits en zijn tienjarige vos. Richard Vogel en Floyo VDL (v. Baltic VDL) moesten met de tweede plaats genoegen nemen. Vogel was 3,5 seconden sneller dan Smits, maar nam onderweg een balk mee.