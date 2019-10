Eerste top tien noteringen voor Nederlandse springruiters in Vilamoura

De eerste week van de populaire herfst-tour, de Vilamoura Champions Tour, is ingegaan. Het leverde voor een aantal Nederlandse springruiters al enkele top tien klasseringen op. In het 1,45m werden Mel Thijssen en Beau Schuttelaar zevende en achtste. Schuttelaar werd daarvoor ook achtste in het 1,40m en tweede in het 1,35m. Haar trainer Leon Thijssen werd tweede in het 1,30m aan het begin van de dag.

De 1,45m hoofdrubriek in Vilamoura kwam in Britse handen. Chloe Aston won met de KWPN’er Amigo T (v. Padinus) het Twee Fasen parcours in 30,65 seconden. Ze was een tiende sneller dan haar landgenote Laura Renwick met Dublin V, de Vigaro-zoon die op de Radstake in Varsseveld geboren is.

Stal Thijssen

Voor Mel Thijssen was er een zevende plaats met Cartolana 2 (v. Cartogran), nog geen twee seconden achter de winnares. Ook Beau Schuttelaar zat daar met Caretino (v. Singulord Joter) dichtbij en werd achtste.

1,40m-rubriek

Harry Marshall was de snelste in de 1,40m-rubriek direct op tijd. De Ier reed de Carambole-zoon Flambeau, gefokt door A.J. van Erp, naar een royale zege. Beau Schuttelaar was met een achtste plaats de beste Nederlander. De jonge amazone had de Bustique-dochter Florida Balia NL onder het zadel.

Schuttelaar tweede

Schuttelaar stuurde Falou (v. Arthos R) naar een knappe tweede plaats in het 1,35m. Ze kwam amper een seconde tekort op de winnares Laura Renwick met MHS Washington (v. Obos Quality). Mel Thijssen werd nu vierde met Gaudi (v. Lexicon). Vader Leon Thijssen werd achtste op Valentino Z (v. Vulkano) en voor Robin Bril met Dera B (v. Tangelo van de Zuuthoeve) was er een negende plaats.

Leon Thijssen

De dag opende met een Tabel A 1,30m. Hierin zegevierde de Brit Tony Pearson met de Holsteiner Captain Morgan (v. Cannavaros). Op een kleine zes seconden werd Leon Thijssen tweede met de Numero Uno-zoon For President. In deze rubriek was er opnieuw prijs voor Beau Schuttelaar, ze werd zevende op Sanne Thijssens Celine M Z (v. Crusador TN).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl