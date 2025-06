Vincent Voorn maakt team halve finale EEF bekend

Bondscoach Vincent Voorn heeft de ruiters bekend gemaakt die 27 juni van start zullen gaan in de halve finale van de Longines EEF Series in Boedapest. In deze halve finale gaan twaalf landen van start waarvan de beste vijf zich plaatsen voor de finale die in september verreden wordt. Vorig jaar was TeamNL winnaar van de halve finale.

Het team onder leiding van Vincent Voorn bestaat uit Gert-Jan Bruggink, Roel Holthuizen, Bas Moerings, Mel Thijssen en Jur Vrieling.

Format

De halve finale in het Hongaarse Boedapest is een wedstrijd over twee manches. De beste drie resultaten per teams in beide manches worden bij elkaar opgeteld om de einduitslag vast te stellen. Nederland krijgt in Boedapest concurrentie van Italië, Turkije, Roemenië, Zwitserland, Hongarije, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Brazilie en Qatar nemen deel op een wildcard, maar zij kunnen zich niet plaatsen voor de finale.

Finale

De eerste halve finale wordt vrijdag 20 juni verreden in Deauville (Frankrijk), ook hier kunnen vijf landen een plaats in de finale bemachtigen. De finale wordt verreden in het Zwitserse Avenches van 4 – 7 september.

Bron: KNHS