Eerste grote overwinning Jordan Coyle en KWPN’er Eristov

De Ier Jordan Coyle is 25 jaar, zijn KWPN'er Eristov (v. Cicero Z) is tien jaar oud en samen boekten zij gisteren de grootse overwinning in hun carrière tot nu toe. In het Mexicaanse Leon schreven ze de wereldbekerwedstrijd op hun naam. "Op een dag als dit denk ik niet dat er meer paarden op de wereld sneller zijn dan hem!", reageerde Coyle. Op ruim een seconde werd thuisruiter Salvador Onate tweede met Big Red (v. Ludwig von Bayern).

De wereldbekerwedstrijd in Leon is nieuw op de kalender in de West-Amerikaanse liga. Alleen Jordan Coyle en Salvador Onate wisten het parcours Anderson Lima foutloos af te leggen. In de barrage moest Coyle de tijd zetten. Hij deed dat op voortreffelijke wijze door foutloos te blijven en ook een snelle tijd van 40,37 seconden neer te zetten. De Ier legde zo de druk bij zijn Mexicaanse concurrent. Onate kwam met de Westfaler Big Red niet verder dan 41,96 seconden en werd tweede.

‘Van nature heel snel’

“Mijn paard is van nature erg snel”, vertelde Coyle. “Als eerste in de barrage was ik niet helemaal zeker wat te doen. Ik ging maar zo snel als ik kon, en het lukte. Het is zonder twijfel m’n grootste overwinning tot nu toe.”

Eerder onder Rob de Bruijn

De tienjarige Eristov is gefokt bij H.M. Gooskens in Hoogeloon. Moeder Lucy (v. Concorde) bracht naast de Cicero Z-zoon nog vier internationale springpaarden en een 1*-eventer. Eristov begon zijn carrière onder Rob de Bruijn. In 2018 kocht Elan Farm uit Amerika het paard aan en kwam hij onder het zadel van Jordan Coyle.

Bron Persbericht FEI