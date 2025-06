Edwin Hoogenraat en Mans Buurman maken EK-teams Junioren, Children en Pony’s bekend

Bondscoaches Edwin Hoogenraat en Mans Buurman hebben de teams bekend gemaakt waarmee zij naar het Europees kampioenschap springen voor de Junioren, Children en Pony’s afreizen. Het EK voor de Junioren en Children wordt van 7 tot en met 13 juli verreden in het Duitse Riesenbeck. De ponycombinaties strijden van 28 juli tot en met 3 augustus in Le Mans (Frankrijk) om de medailles.

Bondscoach Edwin Hoogenraat koos voor onderstaande combinaties bij de Junioren en Children. In Riesenbeck (7-13 juli) wordt gelijktijdig ook het EK springen voor de Young Riders verreden, dit team zal na het weekend bekend gemaakt worden.

Selectie EK springen Junioren, Riesenbeck

Yves Willems – Highway (Dirina O.H. Z 2e paard)

Nina Houtzager – High Five

Liv Linssen – Cini W Z

Yoni van Santvoort – La Pleasure

Faye Louise Vos – Cartier D

Selectie EK springen Children, Riesenbeck

Lieselot Kooremans – Nini van HD (Lola Jay ES 2e paard)

Joep Schaap – Cadeauminka (Lfalke 2e paard)

Pedro Weber Mansur Guerios – Hotmail des Forets (Away Semilly 2e paard)

Wim Vos – Zachary Z

Mesina den Tuinder – Just a Moment van ’t Heerenhuys

Pony’s

Bondscoach Mans Buurman koos voor het EK in Frankrijk (28 juli – 3 augustus) voor onderstaande combinaties. Lieselot Kooremans zal in principe op het EK voor de Children rijden en mag dan reglementair niet ook op het EK pony’s aan de start komen. Mocht zij onverhoopt niet van start kunnen bij de Children, dan zal zij alsnog in actie kunnen komen bij de pony’s.

Selectie EK springen Pony’s, Le Mans

Bethany Vos – Gumbo Mumbo

Mienie Vos – Jamines Holly

Joy Neuman – Kash van Orchid’s

Jezebel Visser – Kenaf van Orchid’s

Lieselot Kooremans – Elando van de Roshoeve

Bron: Persbericht KNHS