Eric ten Cate goed op dreef in Lier

De Twentse ruiter Eric ten Cate in het CSI in Lier goed begonnen. Gisteren won hij de eerste groep 1,40m met Dairone (v. Zacharov TN), in de de tweede groep stuurde hij Lacoste 145 (v. Lord Pezi) naar de vierde plaats. Anouk Kort sleepte twee top tien noteringen binnen en Noelle van der Velde en Amber Fijen werden beiden een keer tiende.

Als derde combinatie had Emma Stoker met Kontador VDM (v. Eldorado vd Zeshoek TN) een zeer snelle tijd neergezet van 56,02 seconden. Lang ging de Britse amazone hiermee aan de leiding totdat Eric ten Cate als een van de laatste ruiters in de ring kwam. De altijd snelle Tukker stuurde zijn elfjarige merrie Dairone behendig rond in 55,29 seconden rond en kaapte de zege weg voor de neus van Stoker.

Kort en Van de Velde in top tien

De Belgen Koen Vereecke met Zuckersuess D’Argilla (v. Casall) en Steven Vermeir met Jazz van t Kamerveld (v. Toulon) eindigden op de plaatsen drie en vier. Anouk Kort behaalde met Ichikawa (v. Bentley vd Heffinck) een negende plaats, direct gevolgd door Noelle van der Velde met Zamora (v. Quasimodo Z).

Ten Cate vierde in tweede groep

In de tweede groep moest Eric ten Cate het spits afbijten met de Lord Pezi-zoon Lacoste 145. Opnieuw was hij snel met zijn tijd van 56,48 seconden. Toch moest hij nog drie ruiters voor hem laten. Victor Bettendorf pakte de zege zijn eigen fokproduct Colchique Du Gibet (v. Chacco Blue). De Luxemburger finishte in 55,38 seconden, de nummer twee Jeroen de Winter was drie tiende langzamer met Jota Van het Leliehof (v. Vertigo Saint-Benoit). Ook Emma Stoker bleef op Judika KM (v. Joly St Hubert) Ten Cate nog net met twee tiende van een seconde voor.

Anouk Kort opnieuw negende

Voor Anouk Kort was er opnieuw een negende plaats, nu met Caviana de Kreisker (v. Shouppydam des Horts) en Amber Fijen werd tiende op El Corrado (v. Gran Corrado).

