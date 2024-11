Kalender Longines League of Nations 2025 bekend

Nadat de FEI eerder bekend maakte welke tien landen volgend jaar van start mogen in de prestigieuze Longines League of Nations, is nu ook de kalender bekend. Via vier topevenementen, waaronder het CHIO Rotterdam, kunnen de teams een ticket voor de finale in Barcelona bemachtigen.

In 2024 kon de wedstrijd in St. Gallen door extreme weersomstandigheden helaas geen doorgang vinden. Dit concours maakt dit jaar geen deel uit van de serie. In plaats van St. Gallen staat nu het Franse St. Tropez, Gassin in september op de planning.

Kalender Longines League of Nations 2025:

12-15 februari: Abu Dhabi

18-23 maart: Ocala, Florida

19-22 juni: Rotterdam

17-21 september: St. Tropez, Gassin

Finale: 2-5 oktober: Barcelona

Bron: Persbericht