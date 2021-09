Ehrens over Nations Cup team: ‘Ik heb vertrouwen in deze groep’

Nederland is één van de veertien landen die vrijdag 1 oktober aan start komen van de finale van de Longines FEI Jumping Nations Cup in Barcelona. Voor TeamNL heeft Rob Ehrens vijf combinaties geselecteerd. Willem Greve met Carambole, Harrie Smolders en Monaco, Sanne Thijssen met Con Quidam RB en Tokio’s bronzen medaillewinnaar Maikel van der Vleuten met Beauville Z. Kevin Jochems is vooralsnog reserve met Turbo Z.

Ehrens: “Ik heb vertrouwen in deze groep. Als we vrijdag met gemak de finale halen, dan hebben we zondag ook kans”. Drie van de geselecteerde ruiters maakten ook deel uit van het team van Ehrens bij de Olympische Spelen in Tokio, waar het team vierde werd.

Carambole

Willem Greve zit dit keer in het team met de hengst Carambole (v. Cassini I). In Tokio kwam hij met de merrie Zypria S N.O.P. aan de start. Ehrens: “Carambole is een paard met veel souplesse, die de laatste tijd heel constant gepresteerd heeft. Ik ken de ring in Barcelona goed. Daar staan de dikke oxers in het parcours kort uit de scherpe wendingen. Dan heb je paarden nodig die makkelijk springen. Dat kan Carambole. Dat geldt ook voor Monaco (v. Cassini II) van Harrie Smolders, die de laatste weken echt in de flow is. Con Quidam RB (v. Quinar) van Sanne Thijssen kan uit alle standen springen en dat is ook zo met Beauville Z (v. Bustique) en Maikel van der Vleuten. Voor nood heb ik altijd Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve) van Kevin Jochems nog achter de hand. Dat is een paard met heel veel vermogen.”

VS, Duitsland, Zweden

In Barcelona komen, naast Nederland, de negen landen uit de eerste Europese divisie (België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland, Italië, Noorwegen, Zweden, Zwitserland) aan start. Concurrentie komt er van de Verenigde Staten, Brazilië, Canada en gastland Spanje. Alle veertien landen verschijnen vrijdagavond met vier combinaties aan start. De beste drie resultaten per land tellen. De beste 8 landen gaan door naar de finale op zondagmiddag. De overige zes komen zaterdagavond tegen elkaar uit in de Challenge Cup. Voor het Europese land dat als laatste eindigt is er volgend seizoen geen plek in Divisie 1. Dat land moet dan strijden in de EEF Series, de landencompetitie van de European Equestrian Federation.

TeamNL

Willem Greve, Carambole (v. Cassini I)

Harrie Smolders, Monaco (v. Cassini II)

Sanne Thijssen, Con Quidam RB (v. Quinar)

Maikel van der Vleuten, Beauville Z (v. Bustique)

Reserve: Kevin Jochems, Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve)

Programma

Vrijdag 1 oktober

20.00 uur Eerste finaleronde, Longines FEI Jumping Nations Cup™ Final

Zaterdag 2 oktober

21.00 uur Challenge Cup, Longines FEI Jumping Nations Cup™ Final

Zondag 3 oktober

15.00 uur Finale, Longines FEI Jumping Nations Cup™ Final

Bron: KNHS / Horses.nl