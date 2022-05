Springruiters TeamNL derde in Landenwedstrijd Rome

Onder leiding van de Nederlandse bondscoach Henk Nooren waren het de Fransen die er met de winst vandoor gingen. Eerder dit seizoen wonnen ze al de Nations Cup in La Baule en vandaag was daar een overwinning in Rome. Na de eerste ronde hield Frankrijk als enige de nul op het scorebord en deze lijn trokken ze door in ronde twee. Met foutloze rondes van Simon Delestre, Roger Yvest Bost en Kevin Staut was het een unanieme overwinning. De springruiters van TeamNL hebben in de eerste vijfsterren landenwedstrijd goede zaken gedaan. De Oranje mannen eindigden met een totaalscore van 8 strafpunten op de derde plaats. Daartussen vinden we nog België met een eindscore van 4.

Ook in ronde twee was het Penelope Leprevost die met Gfe Excalibur de La Tour Vidal (v. Ugano Sitte) een balk moest incasseren. Simon Delestre sprong met Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead) wederom een sublieme foutloze ronde. Ook landgenoten Roger Yvest Bos, in het zadel van Cassius Clay Vdv Z (v. Calvino Z), en Kevin Staut met Visconti du Telman (v. Toulon) lieten alle balken liggen. Hiermee eindigde het Franse team op een totaalscore van nul en won de FEI Nations Cup

België

België deed onder leiding van Peter Weinberg uitstekende zaken in de tweede ronde. Waar ze in de eerste ronde vier strafpunten noteerden hielden ze in de tweede ronde de lei schoon waardoor het totaal op vier bleef staan. Nicola Philippaerts noteerde voor België als enige een dubbele foutloze ronde met Katanga V/H Dingeshof (v. Cardento). Waar Greogry Wathelet in de eerste ronde de finish niet haalde herstelde hij dit in ronde twee. De vorm leek hervonden met Nevado S (v. Calvados Z) en het duo sprong foutloos naar de finish. Dit deed ook Jérôme Guery in het zadel van Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel). Alleen Pieter Clemens noteerde met Akarad Hero Z (v. Aganix du Seigneur) acht strafpunten. Daarmee werden zij het wegstreepresultaat voor België.

TeamNL

Nederland en Amerika eindigden beide met een totaalscore van acht strafpunten. Omdat de eindtijd van Team NL sneller was dan die van Amerika mochten zij zich vandaag als derde opstellen. De tweede ronde begon wat moeizaam voor de ruiters van Jos Lansink. Jur Vrieling en Long John Silver (v. Lasino) noteerde negen strafpunten en Bart Bles en Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) kregen een ongelukkige fout waardoor er vier strafpunten op het bord verschenen. Willem Greve en Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek) waren een klasse apart vandaag. Tijdens het debuut kwam de tienjarige hengst nergens in de buurt van het hout en sprong wederom een foutloze ronde. Ook Marc Houtzager revancheerde zichzelf door Sterrehof’s Dante N.O.P (v. Canturano) foutloos naar de finish te sturen. Als laatste starter voor het Nederlandse team betekende dat een derde plaats op de graspiste van Piazza di Siena.

Uitslag landenwedstrijd CSIO5* Rome, 1.60m

1. Frankrijk, 0 str pnt

2. België, 4 str pnt

3. Nederland, 8 str pnt

Jur Vrieling (Holwierde), Long John Silver 2 (v.Lasino), (5) – 9

Bart Bles (Babberich), Kriskras DV (v.Cooper van de Heffinck), 0 – 4

Willem Greve (Markelo), Grandorado TN (v.Eldorado van de Zeshoek), 0 – 0

Marc Houtzager (Rouveen), Sterrehof’s Dante N.O.P. (v.Canturano), 4 – 0

4. Verenigde Staten, 8 str pnt

5. Canada, 10 str pnt

6. Groot-Brittannië, 12 str pnt

7. Duitsland, 20 str pnt

8. Ierland, 20 str pnt

9. Italië, 42 str pnt

10. Spanje, geëlimineerd

Bron: KNHS/ Horses.nl