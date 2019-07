Zweedse team pakt overwinning in landenwedstrijd Hickstead

Gisterenmiddag streden acht landen om de punten in de Nations Cup van Hickstead. Zweden ging er met de overwinning vandoor met een totaal van vier strafpunten. Ierland pakte de tweede plaats met totaal acht strafpunten. Italië eindigde op een derde plaats met totaal 10 strafpunten. Aan de landenwedstrijd namen ook België, Amerika, Brazilië, Duitsland en Engeland deel. Nederland stelde geen team op in Hickstead.

Zweden pakte in Aken, een week eerder, ook de zege in de landenwedstrijd. Angelie von Essen nam aan beide landenwedstrijden deel met haar 10-jarige ruin Luikan Q (v. Luidam). In Hickstead bleef de Zweedse in beide omlopen foutloos.

Zweedse team

Het Zweedste team bestond verder uit Peder Fredricson, Rolf-Göran Bengtsson en Fredrik Jonsson. Fredricson had zijn hengst Zacramento (v. Cardento) voor deze rubriek gezadeld en reed twee foutloze ronden. Bengtsson was opgesteld met de nakomeling van Casall ASK Oak Grove’s Carlyle. De Zweed ging in beide omlopen niet van start, omdat het team de overwinning al veilig had gesteld. Jonsson vertegenwoordigde zijn land met de Oldenburger Cold Play (v. Contendro I). In de eerste ronde bleef hij foutloos en in de tweede ronde incasseerde de Zweed vier strafpunten.

Ierland

Voor Ierland reed Anthony Condon met SFS Aristio (v. Arko III) twee foutloze ronden. Zijn landgenoot Paul O’Shea herhaalde dit kunstje met Imerald Van’t Voorhof (v. Emerald). De Ier Brian Cournane zag in beide omlopen een balk uit de lepels vallen met de Oldenburger Armik (v. Armitage). Michael Duffy hield de lei ook niet schoon met Mullaghdrin Touch the Stars (v. Touchdown). In beide omlopen kreeg hij vier strafpunten.

Bron: Horses.nl