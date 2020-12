Daniel Deusser en Tobago zijn het nog niet verleerd: WB-winst in Riyadh

Vanavond vond in Riyadh de Wereldbekerkwalificatie springen plaats. Daniel Deusser bemachtigde in een sterk deelnemersveld de eerste plaats met de hengst Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve). De combinatie beëindigde de barrage feilloos in 36,39 seconden.

Deusser behaalde in zijn laatste wedstrijd met Tobago ook al een eerste plaats bij de CSI4* in Grimaud.

Ehning tweede

De tweede plek werd in deze kwalificatie bemachtigd door landgenoot Marcus Ehning. Met zijn Hannoveraner Calanda (v. Calido I) liet hij alle balken in de lepels liggen en zette een tijd neer van 37,00 seconden.

België derde

Jos Verlooy maakte het podium in Riyadh compleet. Met zijn Verdi TN-nakomeling Varoune maakte de Belg geen fouten in het parcours en kwam het koppel in 37,00 seconden over de finishlijn.

Er waren geen Nederlandse deelnemers.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl