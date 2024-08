USEF erkent ‘waarschijnlijke schuld’ aan dood Chromatic BF en kondigt welzijnsinitiatieven aan

In april van dit jaar overleed Chromatic BF (v. Connor) plotseling op de Wereldbekerfinale in Riyad, nadat hij enige tijd eerder een herstelinjectie van een USEF-dierenarts had gekregen. Het autopsierapport leverde een geschil op tussen de Amerikaanse bond USEF en Chromatic's eigenaar KC Branscomb. Inmiddels erkent de Amerikaanse paardensportfederatie dat medicijnen die door een dierenarts van de federatie zijn toegediend, waarschijnlijk hebben bijgedragen aan de dood van de ruin en heeft nu verschillende nieuwe initiatieven voor paardenwelzijn aangekondigd in samenspraak met Branscomb.

In de onmiddellijke nasleep van de dood van Chromatic, begon Branscomb aan te dringen op wijzigingen in de paardenparticipatieovereenkomst, die regelt wie medische beslissingen neemt voor paarden terwijl ze de VS vertegenwoordigen in een competitie. In het geval van Chromatic betekende de overeenkomst dat noch zijn ruiter, noch zijn eigenaar werden geraadpleegd voordat hij een cocktail van medicijnen kreeg toegediend, waaronder Selevit, Traumeel, Legend, Adequan en arnica die bedoeld waren om spierherstel te bevorderen.

Oneens

Toen het autopsierapport van Chromatic in juni werd vrijgegeven, waren USEF-functionarissen en Branscomb het oneens over de meest waarschijnlijke oorzaak van zijn dood. USEF-functionarissen wezen op een regel in het rapport die stelde dat weefselmonsters ‘het vermoeden opwekken van fatale door inspanning veroorzaakte longbloedingen en dat de toegediende medicijnen niet werden geïdentificeerd als de doodsoorzaak‘, terwijl Branscomb standvastig was in haar overtuiging dat de IV-injectie hem doodde.

USEF gaat overstag

“Hoewel het autopsierapport niet doorslaggevend was, is USEF van mening dat de meest waarschijnlijke oorzaak van de dood van het paard verband houdt met medicijnen die zijn toegediend door een door USEF aangestelde dierenarts kort voordat het paard instortte”, klonk de verklaring van USEF afgelopen week. “De door de USEF aangestelde dierenarts nam de beslissing om FEI-toegestane medicijnen toe te dienen waarvan hij dacht dat ze zouden helpen om de prestaties van het paard in de dagen die volgden te ondersteunen.”

Branscomb tevreden

Branscomb, die al maanden achter de schermen samenwerkt met USEF-functionarissen – soms coöperatief, soms dreigend met juridische stappen – vertelde aan Chronicle of the Horse dat zij verheugd was om te zien dat de federatie zowel de rol erkent die menselijke fouten mogelijk hebben gespeeld bij de dood van haar paard en proactief werkt om ervoor te zorgen dat dergelijke fouten in de toekomst niet meer worden gemaakt. “Ik heb het gevoel dat we nu op een heel goede plek zijn”, vertelde Branscomb. “Ik denk dat, zoals in elke situatie waarin een geliefd paard overlijdt, er aan beide kanten sterke meningen zullen zijn. Er waren zeker momenten waarop we het erover eens waren dat we het oneens waren, maar uiteindelijk is het belangrijk dat we samen zijn gekomen om het juiste te doen.”

Drie initiatieven

USEF heeft drie nieuwe initiatieven aangekondigd om het paardenwelzijn te verbeteren:

• Herzieningen van de Horse Participation Consent Agreement: De nieuwe overeenkomst zal bepalen dat – behalve in een noodgeval- er geen medicijnen aan paarden zullen worden toegediend door teamdierenartsen op internationale wedstrijden zonder voorafgaande toestemming van de ruiter, die volgens de FEI-regelgeving de persoon is die verantwoordelijk is voor stoffen die in een paard aanwezig zijn.

• Permanente educatie voor dierenartsen van het USEF-team: USEF zal, in samenwerking met de American Association of Equine Practitioners, een programma voor permanente educatie ontwikkelen voor dierenartsen van het USEF-team om ervoor te zorgen dat ze altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de sportgeneeskunde en paardenwelzijn op gebieden zoals opkomende therapieën, inspanningsfysiologie van paarden en farmacologie.

• Oprichting van een onderzoeksprogramma in naam van Chromatic BF: “Om een beter begrip van het welzijn van sportpaarden te bevorderen en wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen om het leven en het welzijn van onze high-performance paardenatleten te verbeteren, heeft USEF toegezegd een financiële bijdrage te leveren aan de oprichting van een fonds in naam van Chromatic BF, dat zal worden gebruikt om onderzoek met betrekking tot de zorg voor sportpaarden te ondersteunen”, verklaarde USEF.

Lees hier meer

Lees ook:

Bron: Horses.nl/ Chronicle of the Horse