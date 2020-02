Gulliksen wint WB Gothenburg met Quatro: ‘Dit is veel belangrijker dan die finale’

De Noor Geir Gulliksen, 60 jaar oud, reed met VDL Groep Quatro (v. Quaprice Bois Margot) naar de winst in de Wereldbekeretappe in Gothenburg. Het spannendst aan de hele wedstrijd bleek uiteindelijk de prijsuitreiking. Tweede werd Bryan Balsiger uit Zwitserland met Twentytwo des Biches (v. Mylord Carthago), Kevin Staut uit Frankrijk was derde met For Joy van 't Zorgvliet HDC (v. For Pleasure). Deze laatste Europese etappe bezorgde zowel Gulliksen als Balsiger ook voldoende punten om naar de finale in Las Vegas te mogen.

Gulliksen: “Ik dacht dat het barrageparcours heel moeilijk was en mijn lijn naar twee was helemaal niet goed, maar hij deed het super. Ik was ook nog een beetje traag aan het eind, dus daar heb ik nog maar wat aangezet. Winnen in Gothenburg is voor mij veel belangrijker dan die finaleplaats voor de Wereldbeker. Ik kom hier al 28 jaar en dit is fantastisch!”

Quatro werd tot eind 2017 uitgebracht door Maikel van der Vleuten, tot 1m55-niveau. Gulliksen rijdt al enkele seizoenen succesvol mee op het hoogste niveau met de hengst en start het paard sinds de zomer van 2018 ook in de Global-series en op Nations Cupwedstrijden.

Grote schrik bij prijsuitreiking

Gulliksens dochter Victoria, die vandaag 28 jaar werd, won zelf eerder op de dag al een rubriek en zat in de commentaarstoel terwijl haar vader de wedstrijd op naam schreef. “Dit had ik echt nooit gedacht, ik ben helemaal in shock” zei de Noorse. “Dat wordt een gezellige reis naar huis!”

Dat leek nog even tegen te vallen toen Gulliksen bij de prijsuitreiking van zijn paard viel. Quattro schrok tijdens het interview voorafgaand aan de ereronde. Gulliksen had zijn cap in zijn hand en viel vlak naast de boarding. Het publiek was enkele minuten doodstil, terwijl Gulliksen werd gecontroleerd door een klein leger hulpverleners, met een scherm om hem heen. Toen stond de ruiter op, stak zijn armen in de lucht en zei tegen de arena: “Dat was even spannend, ik zag die wand en liet me maar vallen. Gelukkig heb ik een dikke kont. Ik ben er volgend jaar weer hoor!” Vervolgens rende de Noor zelf zijn ererondje onder luid gejuich van de Zweden.

Basisparcours lastig

Het basisparcours was door Peter Lundström en Maria Alfredsson zeer onderscheidend gebouwd. Dat betekende veel balken en veel combinaties die opgaven. Gerco Schröder kreeg een balk met Glock’s Cognac Champblanc (v. Clearway) en Harrie Smolders’ Monaco (v. Cassini II) tikte met achterbenen de eerste van de combinatie eruit en later nog een oxer. Topruiters zoals Von Eckerman, Fredericsson en Zanotelli reden prachtige basisrondes, maar kregen een balk op de allerlaatste hindernis. Dat betekende uiteindelijk slechts vijf combinaties in de barrage.

Verloop barrage

Eerste starter Rolf Göran Bengtsson met Casillano Jmen I (v. Calisco Jmen) was de enige thuisruiter in de barrage. Hij kreeg twee balken. Tweede starter Gulliksen liet een verzameling van touchés en spannende momenten zien met VDL Groep Quatro, maar bleef toch foutloos in 45,75 seconden.

Olivier Philippaerts kwam met zijn gestroomlijnde schimmelmerrie H&M Legend of Love (v. Landzauber) snel uit de startblokken maar kreeg halverwege een balk op de combinatie. Hij zette de klok stil op 45,84 seconden, waaruit wel bleek dat Gulliksen behoorlijk snel was geweest.

De altijd vlotte Kevin Staut kreeg een balk op de derde hindernis en kon rijden wat hij wilde met For Joy van ’t Zorgvliet HDC. Hij was wel een stuk sneller dan Gulliksen met 44,51 seconden. Laatste starter Bryan Balsiger kreeg ook een paar touchés, maar alles bleef liggen. Hij kon echter niet aan de tijd van Gulliksen komen en werd tweede in 46,45 seconden.

Filmpje van de barrage:



Finaletickets op de schop

Voor een aantal deelnemers was het in Gothenburg de laatste kans om zich te kwalificeren voor de finale van de Wereldbeker in Las Vegas in april. De top 18 van de Westeuropese liga krijgt daarvoor een uitnodiging. Een deel van de toppers was helemaal niet naar Gothenburg afgereisd en sommigen anderen waren zeker niet meer in te halen.

Toch vielen er nog wel wat startbewijzen te verdelen. Met name voor Geir Gulliksen en Bryan Balsiger was het halen van de barrage al een overwinning op zich, want het betekende sowieso dat ze naar Las Vegas mogen. Kevin Staut was voorafgaand aan Gothenburg al verzekerd van de finale. Olivier Philippaerts was er nog niet met het behalen van de barrage. Hij moest winnen en dan nog wat geluk hebben om de finale te kunnen halen. Voor Rolf-Göran Bengtsson was er helemaal geen kans op een ticket naar Vegas.

Van der Vleuten naar Las Vegas, Houtzager en Smolders niet

Maikel van der Vleuten mag naar de Wereldbekerfinale dankzij een negende plaats in het Europese eindklassement. Ook voor Marc Houtzager is er een ticket, hij eindigt als twaalfde. Maar Houtzager heeft zich er al duidelijk over uitgelaten dat hij naar Tokio wil en daar vol op in gaat zetten. “De kalender is van de zomer overvol, daar past de finale niet in. Ik heb een ander plan en dat heet Tokio” zei Houtzager na zijn winst op Jumping Amsterdam tegen De Stentor.

Als Houtzager bij zijn besluit blijft, betekent dat wel dat zowel de nummer 19 als de nummer 20 van de eindlijst ook naar Vegas gaan. De leider van het klassement, Steve Guerdat, is namelijk ook titelverdediger en hoefde zich niet te kwalificeren. Een gelukje voor Max Kühner en Christian Almann. Harrie Smolders kreeg vandaag net geen punten en kon zijn totaal niet meer aanvullen. Hij eindigt op de 23e plaats in het eindklassement en gaat niet naar de finale.

Uitslag Gothenburg

Eindstand Westeuropese Liga

Bron: Horses.nl / De Stentor