Overwinning voor Constant van Paesschen in Grote Prijs van CSIO3* Aalborg

Van de vijf combinatie's die zich voor de barrage van de GP van Aalborg hadden weten te plaatsen was het de Belg Constant van Paesschen en Diaz du Thot (v.Ready Boy des Forets HN) die er met de winst vandoor ging. De winst hield in dit geval een trofee en 15.000 euro in. Tweede werd Maelle Martin die met Bise des Bardellieres (v.Lamm de Fetan) ook foutloos bleef maar met 39,35 seconden net niet snel genoeg was voor de winst. Als derde mocht Swan Bourven met Vakiry des Saules (v.Muguet du Manoir) zich opstellen.

Voor de Nederlanders Eric Ten Cate en Sander Geerink was er geen hoofdrol weggelegd in deze rubriek over een hoogte van 1.50m. Ten Cate werd 20ste en Geerink 22ste.

Uitslag