Van der Vleuten leidt Nederlands podium Kronenberg

In de CSI 2* Grote Prijs op De Peelbergen gingen Maikel van der Vleuten en Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) er met de winst vandoor. Met een uitgekiende barrage bleven ze Amber Fijen met Jamaica van 't Heike (v. Epleaser van t Heike) nipt voor. Fijen had in de eerste helft van de barrage met een brutale ronde de toon gezet. Kim Emmen werd derde met Delvaux (v. Chacco-Blue).

Van de 34 combinaties mochten er tien naar de barrage vanmiddag in Kronenberg. Daaronder drie Nederlandse combinaties, die allen op het podium zouden eindigen.

Fijen neemt de leiding

Met veel bravoure denderde Amber Fijen door het parcours als eerste Nederlandse, ze nam na vier Duitse starters lachend de leiding over in een tijd van 29,36 seconden. Direct daarna kwam Kim Emmen in de ring met haar Delvaux, die even flink gecorrigeerd moest worden halverwege. Een krappe draai naar de een-na-laatste kon de amazone niet meer redden, ze kwam met een tijd van 29,47 achter Fijen terecht.

Precisie

Maikel van der Vleuten reed een zeer geconcentreerd rondje met Elwikke. Alles klopte precies en Elwikke sprong uit het boekje. Van der Vleuten ging Fijen 2/100 voorbij en nam de leiding over. De tienjarige merrie is vorig jaar voor het eerst een paar keer op vijfsterrenniveau gestart door Van der Vleuten.

Stevens redt het niet

Mario Stevens mocht als laatste aan de start met de gretige en accurate Starissa (v. Stakkato Gold). Hij verloor wat tijd in het tweede gedeelte van het parcours en reed in 29,84 seconden naar de vierde tijd. Daarmee was een compleet Nederlands podium een feit.

Uitslag

Bron: Horses.nl