Harry Wiering en Kim Emmen naar winst met jonge paarden

Op het internationale concours in Riesenbeck deden Harry Wiering en Kim Emmen goede zaken met hun jonge springpaarden. Emmen reed vanochtend met Lady Angeles (v. Los Angeles) naar de winst bij de 5 en 6 jarige paarden. Dankzij haar razendsnelle tijd liet ze Marcus Ehning met Cia 5 (v. Cornado I) maar liefst vier seconden achter zich. Gisteren was de winst ook al voor Emmen en haar merrie, toen met 10 seconden afstand.

Harry Wiering scoorde met Bandit Gin Z (v. Balou du Rouet) in de proef voor zevenjarige paarden. Zijn tijd van 66,14 seconden was goed voor de winst, op een kleine afstand van de Amerikaanse Chloe Reid. Met 72,13 seconden en een foutloos rondje was de vijfde plaats in deze rubriek voor Emmen en KWPN-ruin Tsh First Edition (v. Numero Uno). Ook gisteren haalde dit duo de top vijf.

Ruben Romp

In de kleine 2* tour was er bovendien een mooie zesde plaats voor Ruben Romp en zijn KWPN-merrie Gloria (v. Eldorado van de Zeshoek).

Bron: Horses.nl