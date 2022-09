Icoon VDL van Hessel Hoekstra naar Cian O’Connor

Het topspringpaard Icoon VDL (v. Bubalu) is verkocht aan Cian O'Connor. Hessel Hoekstra maakte met het fokproduct van de VDL Stud een geweldig zomerseizoen door en was onder meer reserve van het Nederlandse team op het WK in Herning.

“Ik heb het er wel een beetje moeilijk mee”, zegt eigenaar Erik Wiefferink, die al langere tijd werd achtervolgd door kopers. “Aan de andere kant: wij moeten ervan leven. We hebben met z’n allen een prachtig jaar beleefd. Hessel is nog maar 22 jaar en we hebben een heel stel fijne jongere paarden voor hem. Dus we gaan gewoon weer wat opbouwen.”

Bron: Horses.nl