First Edition VDS en Outsider DK winnaars Wolden Cup 2024

Gisteren was het de finaledag van de Wolden Cup 2024, waarbij de Ugano de Cartigny- zoon First Edition VDS als overall winnaar uit de bus kwam bij de vierjarigen. Deze eer ging bij de vijfjarigen naar de KWPN-goedgekeurde hengst Outsider DK (v. Jukebox). De finalewinst was voor de vierjarige Barones van de Ponderosa (v. El Barone 111 Z) en de vijfjarige Our Secret (v. Eldorado van de Zeshoek).

In de finale van de Van Benthem Diervoeders prijs werd er flink gestreden om de titel bij de vierjarigen. Anouk Vos stond lange tijd aan de leiding met Bal Du Chat Rouge PS (v. Baloutaire PS), waarmee ze een score van 24,6 punten noteerde. Met de Diaron-zoon Daric PS kreeg de amazone 25 punten toebedeeld, waardoor ze over haar eigen score heen ging. Echter bleek dit niet genoeg te zijn voor de winst. De jarige Menno Waninge reed met zijn eigen gefokte Barones van de Ponderosa (v. El Barone 111 Z) een mooie foutloze ronde, wat door de gastjuryleden Marc Houtzager en Mark Bunting werd beoordeeld met maar liefst 26 punten. En zo gaf Waninge zichzelf een mooi cadeau op zijn verjaardag.

Menno Waninge pakt met zijn eigen gefokte Barones van de Ponderosa (v. El Barone 111 Z) de finalewinst bij de vierjarigen. Foto: Rochelle Schiphorst

First Edition VDS

Met maar liefst drie top-3 plaatsen in de competitie, kon het voor Manon van der Sluis en haar First Edition VDS (v. Urano de Cartigny) bijna niet meer misgaan om met de overall prijs naar huis te gaan. Een zesde plaats in de finale bleek voor haar genoeg. Achter haar mocht Kim Gudmunddson plaatsnemen op zowel de tweede als de derde plaats in het overall klassement met respectievelijk Plesman VDL (Glasgow-w vh Merelsnest) en Pacific (v. VDL Liamant W).

Finalewinst vijfjarigen voor Our Secret

Het was een enorm spannende strijd in de finale van de 5-jarige paarden om de HORKA prijs. De zeven hoogstgeplaatste combinaties uit de eerste omloop plaatsten zich voor de barrage, waarin Mieke Zoetelief met de merrie Our Secret (v. Eldorado van de Zeshoek) de spits mocht afbijten. En dat ging haar goed af, ze zette een tijd neer waar de andere combinaties zich op konden vastbijten. Het lukte twee combinaties om sneller te rijden, maar zij wierpen beiden een balk naar beneden. De winst ging naar Zoetelief. Een zeer verdienstelijke tweede plaats was er voor Jan Diepman met Oxana (v. Highway M TN). De derde plaats ging naar de amazone die deze dag goed in vorm was, namelijk Kim Gudmunddson. Ditmaal zat ze in het zadel van Okay (v. Kallmar VDL), ook zij bleven foutloos in de barrage.

Outsider overall winnaar vijfjarigen

Ze reden een goede competitie, met een overwinning tijdens de laatste competitiewedstrijd en twee mooie foutloze rondes in de finale. Dit resulteerde in een overall eerste plaats in het eindklassement. Het gaat over niemand minder dan Sonja Vlaar, met de hengst Outsider (v. Jukebox). Vorig jaar mocht Vlaar ook al met de overall prijs naar huis bij de 5-jarigen, toen reed zij de volle broer van Outsider, namelijk de goedgekeurde hengst Next in Line. Beide paarden zijn gefokt voor A. Roosjen. Op de tweede plaats mocht zich opstellen Olivia (v. It’s Otto), gereden door Willem Verdonk. De derde plaats was er voor Anouk Vos en de goedgekeurde hengst Conthacoon PS (v. Conthargos).

’T Wolden Cupje

’T Wolden Cupje is een rubriek voor vierjarige paarden die de finale niet hadden gehaald én voor combinaties die hun vierjarige paard kennis wilden laten maken met een internationale piste met als gastjury Mieke Bokma. De winnares, zeker geen onbekend gezicht binnen De Wolden Cup, was wederom Anouk Vos. Ditmaal gezadeld Daily Laws PS, gefokt en in eigendom van Gestüt Lewitz. Deze combinatie reed naar een mooie score van 24.9 punten en dat was voldoende voor de winst. Als tweede mocht zich opstellen Anna de Koning met Pitt (v. Kitt), zij kregen een eindtotaal van 24 punten toegereikt. Met maar 0,1 verschil op De Koning, werd Melissa Noordman derde met Pepper (v. Tangelo vd Zuuthoeve).

Bron: Persbericht