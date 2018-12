Nummer 1 én 2 uit Stal Nanning in VSN Trofee: Dexter-zoon Karoles wint

"Ik heb vandaag drie fantastische paarden te rijden gekregen", stelde rijdend jurylid Daan van Geel toen hij de drie springtoppers van de finale van de VSN Trofee had gereden. Twee van die paarden komen uit de zelfde stal: Stal Nanning uit Dalfsen. De scherpe Dexter-zoon Karoles (mv. Lupicor) kreeg van Van Geel een 9,5 en dat opgeteld bij de 52 punten uit het eerste deel van de finale maakte dat hij won van zijn stalgenoot Knoxville (Eldorado van de Zeshoek x Grand Pilot I).

Daan van Geel beoordeelde de paarden in het eerste deel van de finale samen met zijn vrouw Mareille en daarbij werden de twee paarden van Stal Nanning al bovenaan gezet. Knoxville (uit Brentina v. Grand Pilot) werd door Daan van Geel omschreven als het ultieme springpaard met heel veel vermogen en daarvoor mocht hij 52 punten in ontvangst nemen. Bij het overrijden door Van Geel bleef dat goede gevoel. “Hij heeft veel vermogen en is achter extreem goed. Ik merkte alleen in het lijntje wel dat hij iets tegen het been kwam, dat is eigenlijk het enige negatieve dat ik er van kan zeggen. Verder een paard met nog een grote carriere voor zich.” Uiteindelijk betekende dat een 8 van Van Geel en met die 60 punten moest de door H.K. In ’t Hof gefokte ruin Karoles voor laten gaan.

‘Veel kwaliteit en bloed’

Karoles (uit Arone v. Lupicor) was net een tikje scherper bij het overrijden en daar houdt Van Geel wel van. “Een sensibel paard met veel kwaliteit en bloed, ik heb ze graag zo. Hij is heel voorzichtig, de galop is een droom om op te zitten en hij was heel gevoelig aan het been.” Voor zijn verrichting kreeg de door G. Vegterloo gefokte Karoles een 9,5 van Van Geel en met 61,5 punten was de winst voor hem.

Datsum Z derde

Datsum Z (Dallas VDL x Quality Touch Z) van H. van Dijk, R. Jakobsen en J. Jespers kreeg in de eerste ronde 50 punten en in de tweede ronde een 9. “Absoluut een fijn paard, maar duidelijk de groenste van de drie. Hij had er duidelijk wat moeite mee dat mijn been wat langer is dan het been van zijn amazone en had ook nog wat moeite met de balans in de galop. Op de sprong was hij wel zeer scherp en voorzichtig en ik denk dat dit ook een paard is met nog een grote toekomst voor zich”, aldus Van Geel. De top-5 werd gecompleteerd door Cobalt van de Bisschop Z (Cicero Z x Berlin) met 48,5 punten en de tweede bezichtigingshengst Kairouan (Great Blue x Voltaire) met 48 punten.

